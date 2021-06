Depuis le 18.06.21, l'ANSM ne renvoie plus aux rapports de chacun des vaccins dans son point de situation. Le nombre de décès post-vaccinal n'est plus évaluable à partir de ces données

ANSM 18.06.21

L’analyse des effets indésirables rapportés avec le vaccin Comirnaty couvre les données validées du 4 juin au 10 juin 2021.



Depuis le début de la vaccination, 25 983 cas d’effets indésirables ont été analysés par les CRPV rapporteurs (Bordeaux et Marseille). Au total, plus de 32 912 000 injections ont été réalisées au 10 juin 2021. La majorité des effets indésirables sont attendus et non graves.



Il n'y a pas eu de nouveau signal identifié en France sur la période avec le vaccin Comirnaty.



L’analyse des effets indésirables rapportés avec le vaccin Moderna couvre les données validées du 4 juin au 10 juin 2021.



Depuis le début de la vaccination avec le vaccin Moderna, 4 096 cas d’effets indésirables ont été analysés par les CRPV rapporteurs (Lille et Besançon). Au total, plus de 3 889 000 injections ont été réalisées au 10 juin 2021. Un grand nombre de cas concerne des réactions retardées locales non graves.



Il n’y a pas eu de nouveau signal identifié sur la période avec le vaccin Moderna.



L’analyse des effets indésirables rapportés avec le vaccin Vaxzevria couvre les données validées du 4 juin au 10 juin 2021.



Depuis le début de la vaccination avec le vaccin Vaxzevria, 18 723 cas d’effets indésirables ont été analysés par les CRPV rapporteurs (Amiens et Rouen). La grande majorité de ces cas concerne des syndromes pseudo-grippaux, souvent de forte intensité (fièvre élevée, courbatures, céphalées). Au total, plus de 5 691 000 injections ont été réalisées au 10 juin 2021. Depuis le 19 mars 2021, l’utilisation du vaccin Vaxzevria d’AstraZeneca est réservée aux personnes de 55 ans et plus.



Il n'y a pas eu de nouveau signal identifié en France sur la période avec le vaccin Vaxzevria.



L’analyse des effets indésirables rapportés avec le vaccin Janssen couvre les données validées du 4 juin au 10 juin 2021.



Depuis le début de la vaccination, un total de 105 cas ont été analysés par les CRPV rapporteurs (Lyon et Grenoble). La majorité des effets indésirables sont non graves, attendus et d’évolution favorable, en particulier des effets de réactogénicité (par exemple des malaises). Au total, plus de 419 000 injections ont été réalisées au 10 juin 2021. La vaccination avec le vaccin Janssen a débuté en France le 24 avril 2021 chez les personnes âgées de plus de 55 ans.



A ce jour, il n’y a pas de signal de sécurité confirmé avec le vaccin Janssen.



Depuis le 3 avril 2021, les femmes enceintes, à partir du 2e trimestre, sont prioritaires pour accéder à la vaccination avec un vaccin à ARNm (Comirnaty des laboratoires Pfizer BioNtech et Moderna). Un suivi spécifique des effets indésirables rapportés avec l’ensemble des vaccins chez les femmes enceintes a donc été mis en place.



Le 2e rapport mensuel de pharmacovigilance est publié cette semaine et couvre les données validées du 15 mai au 15 juin 2021.



Aucun signal n’a été identifié chez les femmes enceintes et allaitantes avec l’ensemble des vaccins contre la COVID-19 disponibles en France.