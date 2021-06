Dr Richard Taylor : "Le confinement doit se poursuivre indéfiniment." (Vidéo)

Dr Richard Taylor: "Lockdown should continue indefinitely." "I'm terrified that people like you are saying we should lock down forever. Do you not think that's extraordinarily selfish and small minded?" / Dr Richard Taylor : "Le confinement doit se poursuivre indéfiniment." "Je suis terrifié que des gens comme vous disent que nous devrions confiner pour toujours. Ne pensez-vous pas que c'est extraordinairement égoïste et étroit d'esprit ?"