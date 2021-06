En Israël, "la mortalité infantile augmente avec la vaccination" : Dr Seligmann et Haim Yativ (France Soir)

Débriefing de Haim Yativ, ingénieur, et Dr Hervé Seligmann, de l'Unité de recherche sur les maladies infectieuses et tropicales émergentes de la Faculté de médecine, Université Aix-Marseille. Tous deux ne déclarent aucun conflit ou lien d’intérêt, autre que celui d’avoir des enfants en Israël.

Ils nous présentent leurs dernières analyses, qui s'appuient à la fois sur des données d’Israël publiées par le ministre de la Santé, et sur la base de données européenne Euromomo. Leurs études portent sur l'évolution de la mortalité mais aussi sur les effets des vaccins, en particulier sur la jeunesse. Ils rapportent notamment que "le nombre de vaccinés augmente le nombre de cas covid-19" et que les effets des vaccins deviennent protecteurs seulement après quelques semaines.

Par ailleurs, ils montrent que "les dégâts collatéraux suite au vaccin sont de plus en plus graves si on descend en âge", et que ces vaccins se montrent considérablement plus dangereux que protecteurs pour les jeunes.