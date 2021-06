États-Unis : Décès post-vaccinaux signalés par le VAERS entre 1990 à 2021

Le Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) est un programme étatsunien pour la sécurité des vaccins, cogéré par les U.S. Centers for Disease Control and Prevention et la Food and Drug Administration. Selon un graphique du VAERS rapportant les décès post-vaccinaux signalés entre 1990 à 2021, ils n'ont jamais été aussi nombreux que cette année ( OpenVAERS ).