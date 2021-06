Exclusif : Comment des détectives amateurs ont dévoilé l'histoire du laboratoire de Wuhan et mis les médias dans l'embarras (Newsweek)

Exclusif : Comment des détectives amateurs ont dévoilé l'histoire du laboratoire de Wuhan et mis les médias dans l'embarras.

Article originel : Exclusive: How Amateur Sleuths Broke the Wuhan Lab Story and Embarrassed the Media

Newsweek





Note de SLT : Nous n'avons jamais cru à la théorie du Sras-Cov-2 comme arme biologique, toutefois nous avons fait part de différents articles étayant cette hypothèse ainsi que d'autres.

Pendant la majeure partie de l'année dernière, l'idée que la pandémie de coronavirus aurait pu être déclenchée par un accident de laboratoire à Wuhan, en Chine, a été largement écartée comme une théorie du complot raciste de la droite alternative. Début 2020, le Washington Post a accusé le sénateur Tom Cotton d'"attiser les braises d'une théorie du complot qui a été démentie à plusieurs reprises par des experts". CNN s'est engouffré dans la brèche avec "Comment démystifier les théories de conspiration sur le coronavirus et les fausses informations provenant des amis et de la famille." La plupart des autres médias grand public, du New York Times ("théorie marginale") à NPR ("Des scientifiques démystifient la théorie de l'accident de laboratoire"), ont été tout aussi dédaigneux. (Newsweek a fait exception, rapportant en avril 2020 que le WIV était impliqué dans la recherche sur les gains de fonction et qu'il aurait pu être le lieu d'une fuite de laboratoire ; Mother Jones, Business Insider, le NY Post et FOX News ont également fait exception). Mais depuis une semaine environ, l'affaire a fait irruption dans le discours public. Le président Joe Biden a exigé une enquête des services de renseignement étatsuniens. Et les grands médias, dans une étonnante volte-face, traitent cette possibilité avec un sérieux mortel. La raison de ce soudain changement d'attitude est claire : au fil des semaines et des mois de la pandémie, l'accumulation de preuves circonstancielles désignant le laboratoire de Wuhan n'a cessé de croître, jusqu'à devenir trop importante pour être ignorée.

Les personnes responsables de la découverte de ces preuves ne sont pas des journalistes, des espions ou des scientifiques. Il s'agit d'un groupe de limiers amateurs, disposant de peu de ressources, si ce n'est de leur curiosité et de leur volonté de passer des journées entières à chercher des indices sur Internet. Tout au long de la pandémie, une vingtaine de correspondants, souvent anonymes, travaillant de manière indépendante dans de nombreux pays différents, ont découvert des documents obscurs, rassemblé des informations et expliqué le tout dans de longs fils de discussion sur Twitter, dans une sorte de séance de remue-méninges collective à source ouverte, qui tient à la fois de la science médico-légale et du journalisme citoyen, et qui est entièrement nouvelle. Ils se sont appelés DRASTIC, pour Decentralized Radical Autonomous Search Team Investigating COVID-19.

Pendant longtemps, les découvertes de DRASTIC sont restées confinées dans le monde étrange de Twitter, connu seulement de quelques adeptes intellos. Les détectives se sont heurtés à un certain nombre d'impasses, se sont parfois disputés avec des scientifiques qui n'étaient pas d'accord avec leurs interprétations, et ont produit une avalanche de rapports. Peu à peu, la qualité de leurs recherches et la rigueur de leur réflexion ont attiré un public plus large, comprenant de nombreux scientifiques et journalistes professionnels....

