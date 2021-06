FUITE DE DOCUMENT : Hillary Clinton a averti la France que le laboratoire P4 de Wuhan pourrait conduire à la recherche sur les armes biologiques (Human Events)

FUITE DE DOCUMENT : Hillary Clinton a averti la France que le laboratoire P4 de Wuhan pourrait conduire à la recherche sur les armes biologiques Article originel : LEAKED CABLE: Hillary Clinton Privately Warned France that Wuhan P4 Lab May Lead to Bioweapon Research Humanevents

Dans un câble du département d’État ayant fait l’objet d’une fuite en 2009, la secrétaire d’État de l’époque, Hillary Clinton, a averti que l’Institut de virologie de Wuhan pourrait entraîner une « préoccupation liée à la prolifération des armes biologiques ».

Le câble, obtenu via Wikileaks, a été envoyé par le département d’État en juin 2009 à toutes les ambassades des pays membres avant la session plénière du Groupe d’Australie à Paris, du 21 au 25 septembre 2009. Le Australia Group est un forum international sur le contrôle des exportations organisé pour prévenir la propagation de technologies et de recherches qui pourraient être utilisées dans les armes chimiques et biologiques. Tous les pays du Groupe des cinq sont membres du groupe, y compris l’UE, l’Inde, le Japon et la Corée du Sud. La Chine n’est pas membre du groupe...

