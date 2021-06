Google forcerait l'installation de certaines applications de suivi de la Covid-19 sur Android (Tech Radar)

Google serait en train de forcer l'installation de certaines applications de suivi de la Covid-19 sur Android Article originel : Google is reportedly force-installing some Covid-19 tracking apps on Android Techradar.com

Des utilisateurs de smartphone dans certaines régions des États-Unis ont signalé que Google aurait installé une application de suivi de la COVID-19 sur leurs appareils Android sans demander leur consentement.

L’application MassNotify est créée par le ministère de la Santé publique du Massachusetts et constitue le système officiel de suivi automatisé des contacts dans le cadre de la COVID-19 de l’État.

« MassNotify est un service volontaire et les utilisateurs peuvent choisir d’y participer ou non en tout temps. Les utilisateurs décident d’activer MassNotify et de partager des informations via le système pour prévenir les autres d’une éventuelle exposition », peut-on lire sur la page Play Store de l’application...

