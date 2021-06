Grandes Batailles: massacre à la mitrailleuse au Soudan en 1898 (Mondafrique)

Outre-Manche, le nom d’Omdurman est synonyme de chevauchée héroïque. Le 2 septembre 1898, une bataille sanglante oppose 25000 britanniques et supplétifs à 60000 guerriers soudanais

« Le plus remarquable triomphe jamais remporté par les armes de la science sur les barbares » (Winston Churchill, correspondant de guerre).

C’est bien à Omdurman, une bourgade perdue dans le désert soudanais, qu’en cette fin du XIXe siècle, la guerre s ‘apprête à changer définitivement de visage pour entrer dans l’ère industrielle. A l’époque peu, y compris chez les militaires, peu d’experts perçoivent l’enjeu de cette boucherie à la mitrailleuse.

Winston Churchill aux premières loges.

Tel n’est pas le cas de Winston Churchill à la fois acteur et observateur de ce carnage comme correspondant de guerre.

« Cigars, whisky and… no sports », tel serait le « conseil santé » dispensé par Winston Churchill pour vivre, comme lui, jusqu’à 90 ans.

Une blague ! En réalité, le jeune Winston est un sportif accompli, cavalier hors pair, adepte du polo, discipline favorite de l’aristocratie britannique et des troupes d’élite de cavalerie.

Aux Indes, quelques mois seulement après Omdurman, c’est avec deux côtes cassées, que Winston marque trois des quatre buts qui permettent à son régiment – le 4e hussard – de remporter enfin, et pour la première fois depuis 62 ans que cette compétition acharnée existe, le trophée. Un séisme au sein du Raj britannique !

Ce vendredi 2 septembre 1898, dans la morne plaine qui s’étale du Nil à Khartoum, capitale du Soudan, Churchill est d’ailleurs déjà blessé à l’épaule. Situation qui lui interdit de se servir de son sabre lors de ce qui s’avérera être la dernière charge d’ampleur de la cavalerie britannique. IPour l’occasion , il monte« un poney de polo arabe à la robe blanche » et commande un peloton de 25 lanciers....

