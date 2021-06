Je crains que le nouveau "portefeuille d'identité numérique" dystopique de l'UE ne soit utilisé pour contrôler et suivre les gens à la manière de la Chine (RT)

Je crains que le nouveau "portefeuille d'identité numérique" dystopique de l'UE ne soit utilisé pour contrôler et suivre les gens à la manière de la Chine. Article originel : I fear that the EU’s new dystopian ‘digital identity wallet’ will be used to control and track people in the way China does Par Rachel Marsden* RT

Il y a maintenant deux types de personnes : Les loyalistes, qui obéissent docilement à toutes les nouvelles règles introduites sous le couvert de la Covid, et les résistants, qui ne le font pas. Notre liberté repose sur la prise de conscience par un plus grand nombre de personnes de la vérité de ce qui se passe.

La Commission exécutive de l'Union européenne vient d'annoncer l'introduction d'une identification numérique paneuropéenne que les citoyens des États membres pourront utiliser dans l'ensemble de l'Union et qui permettra de stocker les documents d'identification et officiels importants, comme le permis de conduire, les ordonnances, les diplômes et, vraisemblablement, les certificats de test et de vaccination contre la Covid-19. Elle sera également reliée à un porte-monnaie électronique, que les grandes plateformes en ligne seront tenues d'accepter.

Il est assez facile d'imaginer comment cela peut devenir incontrôlable. Au début, c'est une vente douce, et on nous dit qu'il n'y a aucune pression pour participer à ce qui est essentiellement un dispositif numérique créé par le gouvernement. Mais ensuite, l'étau se resserre lorsque les gens commencent à réaliser à quel point la vie peut rapidement devenir incommode si vous n'êtes pas connecté à la matrice. Nous avons vu le même phénomène récemment avec les vaccinations - qui sont toujours techniquement facultatives, mais auxquelles beaucoup succombent maintenant, ne serait-ce que pour éviter les tracas et les obstacles qui risquent de devenir la norme pour ceux qui ne sont pas vaccinés et veulent voyager et vivre comme avant la Covid.



Est-il possible de douter que les gouvernements - y compris les gouvernements supranationaux comme l'UE - n'ont aucun intérêt à permettre aux gens de reprendre une vie normale ? Ils traitent la crise comme une occasion d'imposer aux citoyens tous les rêves dystopiques étranges qui se cachent au fond de leur esprit tordu.

Bien sûr, il est tout à fait possible que l'UE veuille simplement nous faciliter la vie en créant sa propre plateforme qui nous permette de télécharger tout ce qui a trait à notre identité, ainsi que notre argent, qui peut ensuite être croisé avec un grand nombre de nos activités quotidiennes alors que nous parcourons joyeusement notre chemin dans la vie. Mais il faudrait être bien naïf pour croire qu'ils se donneraient la peine de faire quoi que ce soit qui ne leur rapporte pas quelque chose d'important.



Il est difficile de ne pas penser aux similitudes avec le système chinois de crédit social, introduit pour la première fois en 2014 et composé d'une carte d'identité numérique et d'un portefeuille électronique similaires, qui a évolué pour contrôler et refuser l'accès à tout, des voyages à l'internet haut débit en passant par l'accès à l'université pour les individus, sur la base de "violations" telles que jouer à trop de jeux vidéo, publier des messages que le gouvernement n'aime pas sur les médias sociaux, gaspiller de l'argent pour des choses que le gouvernement considère comme des déchets, ou généralement ne pas se comporter d'une manière approuvée par le gouvernement dans votre vie quotidienne.

Qu'est-ce qui fait croire que ce genre de panopticon numérique ne se cache pas au bout de la pente glissante de l'UE, d'autant plus que c'est exactement de cette manière que le phénomène a commencé en Chine ? Il suffit de penser à la quantité de liberté que de nombreux gouvernements ont pu supprimer avec une résistance populaire quasi nulle ou même une pensée critique, en jouant sur la peur des gens.



Depuis les "deux semaines pour aplanir la courbe" initiales promus par des gouvernements, ceux-ci ont réussi à convaincre certaines personnes de rester chez elles pendant des mois, d'éviter toute socialisation normale, de porter des masques à l'extérieur et de se frotter les mains avec du gel hydroalcoolique jusqu'à ce qu'elles soient à vif, de se précipiter en masse à la maison pour des couvre-feux qui commencent avant même la fin de la journée de travail, de fermer les magasins et les centres de remise en forme, et de se précipiter pour se faire vacciner contre un virus dont le taux de mortalité est infinitésimal - puis de pleurer de soulagement à ce sujet comme les membres d'un culte de la peur qui ont subi un lavage de cerveau.



Cela va se passer de deux façons. Les jeunes, qui n'ont pratiquement rien risqué sur le plan de la santé et tout ce qui concerne leur avenir, viennent d'assister à une période d'intervention gouvernementale intense, comparable à une opération de guerre menée par l'État - y compris les opérations psychologiques. Et comme à la guerre, les gens ont choisi leur camp et ne sont pas prêts de changer d'avis. Il y a ceux qui sont devenus de plus en plus dépendants du gouvernement pour penser à leur place, les sauver, les protéger et leur dicter toutes les facettes de leur vie sous le prétexte d'être les gourous omniscients dont les conseils doivent absolument être suivis. Et quiconque ne le fait pas est un salaud narcissique qui ne se soucie pas de son prochain.



De l'autre côté du spectre, il y a ceux qui pensent que les personnes décrites ci-dessus sont des moutons sans cervelle qui prônent la vertu et qui sont assez stupides pour croire les responsables gouvernementaux et leurs soi-disant conseillers experts qui ont dit tout et son contraire depuis le début de la pandémie. Ils sont sceptiques quant à la valeur des restrictions et rejettent le manque de proportionnalité des mesures liberticides extrêmes qui sont prises. Et maintenant, ils voient certains gouvernements tenter d'introduire des mesures de suivi et de traçage à long terme qui pourraient survivre longtemps à la pandémie et prendre une vie propre.

Chacune de ces deux factions de personnes - appelons-les les loyalistes du gouvernement et les résistants - va représenter un nombre croissant de citoyens dans les pays où la crise de la Covid et son héritage s'éternisent. Ils vont s'affronter partout, du lieu de travail à la place publique, chacun devenant de plus en plus intolérant envers l'autre. Et jusqu'à ce que tout le monde s'unisse pour exiger que tout revienne à la normale avant la pandémie en se tournant vers les gouvernements décidés à exploiter cette crise, attendez-vous à ce que la radicalisation des deux côtés se poursuive.