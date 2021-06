Judicial Watch a obtenu des documents montrant que le NIAID, sous la direction du Dr Fauci, a donné 826 000 dollars au laboratoire de Wuhan pour la recherche sur les coronavirus de la chauve-souris de 2014 à 2019. Article originel : Judicial Watch Obtains Records Showing NIAID under Dr. Fauci Gave Wuhan Lab $826k for Bat Coronavirus Research From 2014 to 2019 Judicial Watch, 04.06.21

(Washington, DC) Judicial Watch a annoncé aujourd'hui avoir obtenu 280 pages de documents du Département de la santé et des services sociaux révélant que de 2014 à 2019, 826 277 dollars ont été donnés à l'Institut de virologie de Wuhan pour la recherche sur le coronavirus du chauve-souris par l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID), qui est dirigé par le Dr Anthony Fauci.

Les documents, dont certains ont été expurgés ou retenus dans leur intégralité, ont été obtenus dans le cadre d'une action en justice au titre de la loi sur la liberté d'information (FOIA) visant à obtenir les documents relatifs aux communications, aux contrats et aux accords avec le Wuhan Institute of Virology en Chine (Judicial Watch, Inc. v. U.S. Department of Health and Human Services (No. 1:21-cv-00696)). L'agence ne traite que 300 pages de documents par mois, ce qui signifie qu'il faudra attendre jusqu'à la fin novembre pour que les documents soient entièrement examinés et communiqués en vertu de la loi sur la liberté d'information.

Les documents comprennent un tableau du financement du NIAID à l'Institut de virologie de Wuhan envoyé le 21 avril 2020 par Chase Crawford du NIAID au directeur adjoint principal Hugh Auchincloss et à d'autres responsables du NIAID. Les fonds de l'agence dirigés vers l'Institut de virologie de Wuhan entre les années 2014-2019 s'élèvent à 826 277 dollars. Tous les projets énumérés dans le tableau sont intitulés "Comprendre le risque d'émergence des coronavirus de chauve-souris."



Dans un courriel du 15 avril 2020 marqué " haute " importance, le directeur adjoint principal des NIH, Lawrence Tabak, a envoyé un courriel à Fauci, au directeur des NIH, Francis Collins, et à d'autres responsables des NIH avec pour objet : "HEADS UP : Recherche au laboratoire de Wuhan :"

Tabak : WH a fortement adhéré aux préoccupations soulevées par le membre du Congrès Gaetz qui critique publiquement le HHS/NIH pour le financement de la recherche sur les chauves-souris du laboratoire de Wuhan. Voici cette citation d'un autre article : "Je suis dégoûté d'apprendre que, pendant des années, le gouvernement américain a financé des expériences animales dangereuses et cruelles à l'Institut de Wuhan, qui pourraient avoir contribué à la propagation mondiale du coronavirus, ainsi que des recherches dans d'autres laboratoires en Chine qui n'ont pratiquement aucune surveillance de la part des autorités américaines." [Souligné dans l'original]

Il s'agit d'une vaste étude portant sur plusieurs pays, dont Wuhan est l'un des sites. L'investigateur principal, Peter Daszak, est basé à New York chez EcoHealth Alliance, Inc. [Souligné dans l'original]

Tabak fournit des détails sur la subvention accordée à Peter Daszak, président de EcoHealth Alliance, pour un projet intitulé "Comprendre le risque d'émergence du coronavirus de la chauve-souris". Tabak poursuit en disant : "Le montant de 3,7 millions de dollars est réparti sur 6 ans sur tous les sites qui incluent (plusieurs en) Chine, Thaïlande, Cambodge, Laos, Vietnam, Malaisie, Indonésie et Myanmar. Nous estimons qu'environ 826 300 dollars ont été dépensés sur ce site depuis le début de la subvention. Les coûts annuels semblent être d'environ 80 000 dollars par an. La subvention en est à la sixième année sur un total de dix ans.



Un échange d'e-mails du 9 janvier 2020, qualifié d'importance "élevée", entre le conseiller scientifique principal du NIAID, le Dr David Morens, et Daszak, détaille la relation entre l'agence Fauci et l'Institut de virologie de Wuhan :

Morens : Bonjour les gars, est-ce que l'un d'entre vous a des informations privilégiées sur ce nouveau coronavirus qui ne sont pas encore dans le domaine public ? Ou des idées ?

Daszak : Oui - beaucoup d'informations et j'ai parlé avec Erik Stemmy et Alan Embry hier avant que les nouvelles ne soient publiées. Erik est mon responsable de programme sur notre subvention pour les coronavirus, spécifiquement axée sur la Chine.....

Morens : Merci, l'excitation ne s'arrête jamais, n'est-ce pas ?

Daszak : Le NIAID a financé des travaux sur le coronavirus en Chine au cours des cinq dernières années... (1R01Al110964 : "Comprendre le risque d'émergence du coronavirus de la chauve-souris"). Ce financement a été renouvelé ... Les collaborateurs comprennent l'Institut de virologie de Wuhan (qui travaille actuellement sur le nCoV) et Ralph Baric [de l'Université de Caroline du Nord]...

