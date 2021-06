L'année dernière, le taux de mortalité en Suède a été plus bas qu'en 2015 (Lockdown Sceptics)

L'année dernière, le taux de mortalité en Suède a été plus bas qu'en 2015. Article originel : Sweden’s Mortality Rate Last Year Was Lower Than in 2015 Par Noah Carl Lockdown Sceptics., 3.06.021

Si l'on trace le graphique du taux de mortalité standardisé sur l'âge en fonction du temps (comme l'ONS le fait chaque mois depuis juillet 2020), on constate que la mortalité a atteint l'an dernier un niveau qui n'avait plus été observé depuis 2008. Ainsi, bien que la variation d'une année sur l'autre ait été importante, le niveau n'était pas particulièrement élevé - du moins selon les normes historiques.

Il est intéressant de noter que ce point a même fait l'objet d'un article de la BBC en septembre dernier. L'auteur notait :

Et si vous regardez les taux de mortalité corrigés en fonction de l'âge, qui tiennent compte de la taille et de l'âge de la population, vous pouvez voir que si 2020 a sans aucun doute été une mauvaise année par rapport aux dernières années, ce qui a été vu en termes de décès de personnes n'est pas complètement en décalage avec l'histoire récente. Il est en fait comparable à ce qui s'est passé dans les années 2000.



Étant donné que 2008 - qui, je le répète, a connu un niveau de mortalité plus élevé que l'année dernière - n'est pas si lointaine, on pourrait dire que la létalité de la pandémie a été exagérée. Bien sûr, d'autres diront que, si nous n'avions pas pris les mesures drastiques que nous avons prises, la mortalité aurait atteint un niveau bien plus élevé.

Mais je ne suis pas convaincu que les mesures de confinement prises au Royaume-Uni aient fait beaucoup pour réduire la mortalité, au-delà de l'effet des restrictions sur les grands rassemblements et de la distanciation sociale volontaire. Et je soutiens que nous aurions pu sauver plus de vies avec une stratégie de protection ciblée et bien exécutée.



Cependant, de nombreuses personnes continuent d'insister sur le fait que la mortalité aurait été bien plus élevée en l'absence de mesures de confinement. Il est donc intéressant de se pencher une nouvelle fois sur la Suède, seul grand pays européen à ne pas avoir procédé à un confinement.

Nous savons déjà que la surmortalité corrigée en fonction de l'âge en Suède jusqu'à la 51e semaine n'était que de 1,7 %, soit moins que la moyenne européenne. Mais à quand remonte la dernière fois où son taux de mortalité a été aussi élevé que l'année dernière ?

Jusqu'à la fin de la semaine 52, le taux pour 2020 - basé sur la population standard européenne - est de 16,4 pour 100 000 (ce qui est en fait inférieur à celui du Danemark). Et la dernière fois que la Suède a connu ce niveau de mortalité, c'était en 2015 - il y a tout juste cinq ans.

Ainsi, malgré l'adoption de l'approche la moins restrictive de tous les grands pays occidentaux, le taux de mortalité de la Suède n'a fait que revenir au niveau de 2015. Cela jette un doute sur l'affirmation selon laquelle la mortalité au Royaume-Uni aurait été beaucoup plus élevée en l'absence de confinements.