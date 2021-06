L’enquête sur Lafarge en Syrie au crible de la justice française (MEE)

Devant la Cour de cassation, qui n’examine l’affaire que sur la forme et non les faits, seront débattues la pertinence de très lourdes qualifications pénales dans ce dossier

Une entreprise peut-elle être considérée comme « complice de crimes contre l’humanité » ? La Cour de cassation, la plus haute juridiction française, examinera mardi des points cruciaux de l’enquête sur les activités du cimentier Lafarge en Syrie jusqu’en 2014.

Plus d’un an et demi après l’annulation par la cour d’appel de Paris de la mise en examen du groupe pour « complicité de crimes contre l’humanité », la Cour de cassation se penchera sur six pourvois formés dans cette affaire hors norme, dans laquelle le cimentier reste poursuivi pour « financement du terrorisme ».

D’un côté, Lafarge et deux anciens responsables du groupe, l’ex-directeur de la sûreté de l’entreprise Jean-Claude Veillard et l’un des ex-directeurs de la filiale syrienne, Frédéric Jolibois, contestent les poursuites à leur encontre...



