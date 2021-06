L’UE dévoile un plan pour un nouveau portefeuille d'identité numérique (France Soir)

Louer une voiture à distance, sans besoin de passer au guichet pour faire vérifier son permis de conduire sera bientôt possible. L'Union Européenne vient de proposer l’utilisation d'un portefeuille d’identité numérique, qui permettra de valider son identité ou son permis de conduire seulement avec son smartphone ou à distance. Alors que la France vient de lancer la carte d'identité avec puce électronique, et que le portail France Connect en est encore à ses débuts, le dispositif de l’UE devrait aussi permettre de conserver des documents officiels et d’accéder à des services privés et publics en ligne en utilisant un seul identifiant, interopérable dans tous les pays membres.





Un même portefeuille numérique pour plusieurs utilisations



Ce portefeuille numérique (qui prendra la forme des outils et applications qui permettent déjà de stocker des documents sur smartphone, comme les cartes de fidélités ou les cartes d’embarquement) permettra non seulement de faciliter la location de voiture ou l’ouverture d’un compte en banque, mais il pourra aussi être requis pour entrer dans un lieu privé, pour stocker des documents, gérer les prescriptions médicales, certificats et diplômes. Margrethe Vestager, commissaire européenne à la Concurrence a déclaré que les citoyens pourront aussi utiliser leurs portefeuilles numériques européens pour accéder à leurs comptes Google et Facebook au lieu d’utiliser leurs comptes "spécifiques à la plate-forme". Cela permettra de décider de la quantité de données que l’on souhaite partager (juste assez pour s’identifier).



Ce portefeuille numérique sera-t-il bientôt obligatoire?



Non, ce nouvel outil ne sera pas obligatoire. Le projet doit encore faire l’objet d’un débat entre les pays membres de l'UE pour se mettre d'accord sur les détails techniques d'ici l'automne, afin que les projets pilotes puissent commencer. Avant d’être votée, la proposition de loi devra être approuvée par les législateurs du Parlement européen et des 27 gouvernements de l'UE. Des questions liées à la sécurité restent toujours en suspens. L’UE proposera "les normes, les spécifications techniques et les aspects opérationnels pour garantir que les portefeuilles d'identité numérique des États membres présentent les niveaux de sécurité les plus élevés".