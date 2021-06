L'une des chaînes d'Etat, France 2, lance un feuilleton à la gloire de l'armée française dans sa mission néocoloniale au Mali

S'agit-il de tenter de légitimer auprès des "cerveaux disponibles", une opération de plus en plus critiquée amenée à être remanier par le chef de guerre dans le but de continuer la présence néocoloniale française au Mali ? Barkhane est morte, vive Barkhane ? France 2, un SIRPA (Service d'Informations et des Relations Publiques des Armées) bis ?

Pour vous faire une idée, la série passe dans le 13h15 de France 2, juste après le Jt du dimanche. Voici les épisodes 1 &2 du feuilleton intitulé "Ma guerre au Mali, loin de vous". Des épisodes qui semblent avoir banni toute critique envers l'armée française et les politiques qui la mènent. Un panégyrique qui sent l'arrivée de la fête nationale du 14 juillet, avec une montée en puissance nationale médiatique pro-armée ? A suivre...

Cette série en quatre épisodes du magazine "13h15 le dimanche" (Twitter, #13h15), signée Dorothée Olliéric, Vincent Fichmann, Florian Le Moal, Henri Desaunay et Nicolas Berthelot, propose un document rare sur l’armée française, à l’heure où le président de la République Emmanuel Macron annonce la fin de l’opération Barkhane, qui a déployé au Sahel plus de 5 000 militaires dans la région dite "des trois frontières" : Mali, Burkina Faso et Niger. Des soldats en première ligne contre les djihadistes depuis plus de huit ans ; parmi eux, 51 ont été tués.

Philibert, Christophe et Amélie ont été suivis pendant six mois, depuis leur préparation militaire jusqu’à leur départ au Mali. Leur mission va durer quatre mois sur le terrain, au cours desquels ils vont connaître des moments de fatigue, des tensions liées aux risques d’attaques, mais aussi des instants de réconfort quand ils peuvent contacter leurs proches pour de brefs coups de fil.

Soixante degrés dans les véhicules blindés

La préparation militaire est terminée, le jour du départ approche pour Philibert, Christophe et Amélie. Comment leurs familles vont-elles vivre cette longue absence ? Un mari qui s’en va, une maman qui laisse ses deux fils à leur grand-mère, un tout jeune marié qui se sépare de son épouse pour quatre mois… Et cela, alors que peu avant, cinq soldats français viennent d’être tués au Mali…

A l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, Amélie et Christophe retrouvent deux cents autres soldats prêts à embarquer pour le Mali. Et c'est leur arrivée au camp de Gao pour participer à une opération extérieure : départ du convoi dans le désert, instants tendus… Et un soleil de plomb avec 50 degrés à l’ombre et 60 dans les véhicules blindés…

