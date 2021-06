La chaîne d'Etat, France 2, fait l'apologie des forces armées de Barkhane au Sahel (Vidéo)

La chaîne d'Etat, France 2, comme à son habitude a fait l'apologie des forces armées françaises en Afrique au cours d'une reportage digne du SIRPA (Service d'informations et de relations publiques des armées). En n'héistant pas à filmer sans même le flouter un Malien appelant les forces armées françaises à intervenir la nuit contre les terroristes djihadistes qui, soit dit en passant, ont profité de la destruction de la Libye pour se répandre comme une traînée de poudre au Sahel. On y voit des autochtones demandant au maintien de la force barkhane malgré la décision récente du chef de guerre Macron de diminuer les effectifs de Barkhane et favoriser l'intervention des forces spéciales.



Opération Barkhane : comment les militaires français luttent contre le terrorisme au Mali