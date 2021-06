La folie de vacciner les adolescents (Spiked)

La folie de la vaccination des adolescents Article originel : The madness of vaccinating teenagers Spiked

Grâce aux vaccins, le nombre de personnes mourant de la Covid-19 au Royaume-Uni a diminué de 99 % entre janvier et avril. C'est une réussite phénoménale qui mérite d'être célébrée. Ce n'est qu'aujourd'hui que l'on fait appel aux vaccins non pas pour prévenir les maladies graves et les décès, mais pour jouer un rôle politique dans la poursuite de l'objectif "Zéro Covid". Et cela nécessite, semble-t-il, de vacciner des enfants pour lesquels le coronavirus n'a jamais représenté un risque sérieux.

En novembre dernier, le gouvernement a promis à la nation que la "cavalerie scientifique" nous permettrait, selon les mots de Matt Hancock, de "crier liberté" lorsque les plus vulnérables seraient vaccinés. Mais aujourd'hui, alors que 75 % de la population adulte a reçu sa première dose de vaccin, nous sommes toujours en proie à des restrictions. La liberté de fêter a été reportée indéfiniment - ou du moins jusqu'à ce que toute personne âgée de plus de 12 ans ait reçu deux vaccins.

La semaine dernière, l'autorité britannique de réglementation des médicaments a approuvé l'utilisation du vaccin Pfizer pour les jeunes de 12 à 15 ans, après avoir déjà donné son feu vert pour son utilisation pour les jeunes de 16 ans. Bien que le Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI) n'ait pas encore recommandé le vaccin pour les jeunes adolescents, il semble que ce ne soit qu'une formalité. Les autorités préparent apparemment le déploiement du vaccin dans les écoles à la rentrée de septembre, tandis que des "sources gouvernementales" ont déclaré que la vaccination des enfants de 12 ans pourrait commencer en août...

