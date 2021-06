La France et l'UE vont (encore) soutenir le "renforcement des capacités des forces de l'ordre"... d'une dictature, celle de Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville (Survie)

Selon Brazzanews, "ce 23 Juin 2021, le ministre de la coopération Dénis Christel a reçu les ambassadeurs de L'UE et de France au Congo . L’UE et la france vont soutenir financièrement le Congo pour la réhabilitation des locaux de la Police et le renforcement des capacités des forces de l'ordre."



L'association Survie twitte : "La France et l'UE vont (encore) soutenir le "renforcement des capacités des forces de l'ordre"... d'une dictature, celle de Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville".