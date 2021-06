La protéine de pointe de la COVID-19 pourrait être un agent pathogène endothélial toxique potentiellement dangereux (Trial Site News)

La protéine de pointe de la COVID-19 pourrait être un agent pathogène endothélial toxique potentiellement dangereux

Article originel : The COVID-19 spike protein may be a potentially unsafe toxic endothelial pathogen

Par Paul Elias Alexander, PhD ; Parvez Dara, MD, MBA ; Howard Tenenbaum, DDS, PhD

Trial Site News, 1 juin 2021

Le Dr Bryam Bridle de l'Université de Guelph (professeur associé d'immunologie virale), virologue de renommée mondiale, a déclaré : "Nous avons fait une grosse erreur, nous ne l'avions pas réalisé jusqu'à présent, nous pensions que la protéine spike était un excellent antigène cible, mais nous ne savions pas que la protéine spike elle-même était une toxine potentielle. En vaccinant les gens, nous leur inoculons par inadvertance une toxine".

Nous soulevons le spectre de la nocivité des vaccins chez les enfants et les adolescents. Nous sommes des scientifiques et des experts en matière de pronostic qui croient en la science des vaccins préexistants qui ont fait l'objet de prétests rigoureux avant d'être exposés à l'homme. Nous sommes très inquiets au sujet de ces vaccins contre la COVID-19, notamment en raison de l'escalade des effets indésirables signalés dans la base de données VAERS des CDC sur les effets indésirables des vaccins, dans la base de données européenne sur les effets indésirables des vaccins et dans les informations diffusées par les médias. Les rapports faisant état de plusieurs milliers de décès post-vaccinaux qui semblent liés aux vaccins dans le temps sont très alarmants. Nous tirons la sonnette d'alarme et demandons un examen urgent. Nous soulevons également ces risques pour les femmes enceintes qui ne doivent recevoir que des médicaments ou des vaccins sûrs. Nous n'administrons jamais, au grand jamais, une substance biologique non testée à une femme enceinte. Il ne peut y avoir d'exception à cette règle et nous sommes très préoccupés par l'administration de ces vaccins à des femmes enceintes. Les risques liés à ces vaccins COVID-19 sont très préoccupants et nous ne parlons pas seulement des risques immédiats, mais des risques à long terme qui apparaîtront dans les années à venir, par exemple les troubles auto-immuns, etc. Nous ne disposons tout simplement pas des données de sécurité à long terme requises pour les vaccins et cela nous inquiète énormément. En réalité, nous soutenons fermement les vaccins qui sont "correctement" développés, et nous ne sommes pas des anti-vaxx.

Nous avons toujours plaidé pour une approche "ciblée", stratifiée en fonction de l'âge et du risque, en reconnaissant que la COVID-19 fonctionne en fonction de l'âge et du risque. Une approche "uniforme" est sous-optimale et ne fonctionne pas. Nous continuons à ne pas protéger fermement les personnes à haut risque parmi nous (personnes âgées, personnes âgées souffrant de maladies concomitantes, etc.) tout en limitant les personnes en bonne santé et à faible risque au sein de nos populations avec des politiques qui ont eu des conséquences sociétales dévastatrices au-delà de ce qui aurait pu être causé par l'agent pathogène lui-même. L'issue de l'infection a moins à voir avec le virus lui-même qu'avec le risque de base d'une personne. L'âge, l'obésité, le diabète, etc. sont les principaux facteurs de risque. L'obésité est apparue comme un facteur très lourd.

Ces politiques de fermeture d'écoles non scientifiques, illogiques, irrationnelles, ridicules et absurdes ont fait du tort à nos enfants pour les décennies à venir, et ce sont les enfants très pauvres (minorités, Afro-Etatsuniens, Latinos, Asiatiques du Sud/Asie du Sud-Est) qui en ont le plus souffert. Ce sont les femmes qui travaillent qui ont le plus souffert, en particulier les femmes issues des minorités. Elles n'ont pas pu se permettre les confinements et les fermetures d'écoles que la classe des "lap-top" pouvait se permettre. Honte à tous nos gouvernements et à leurs soi-disant "conseillers médicaux" peu fiables et peu rigoureux sur le plan académique, qui ont fait preuve d'une profonde dissonance cognitive à l'égard de toute science ou preuve ne correspondant pas à leurs édits et politiques spécieux. Honte à nos agences gouvernementales telles que le CDC, la FDA et le NIH qui se sont trompés sur pratiquement tout ce qui concerne la COVID-19. Honte au Dr Anthony Fauci pour ses déclarations absurdes, souvent inexactes, et ses volte-face qui ont laissé la nation dans une grande confusion. Ils ont tous échoué !

Avant de nous concentrer sur les problèmes de sécurité des vaccins, nous remettons en question l'efficacité réelle des vaccins et les estimations d'effet rapportées. Dans les analyses des essais de phase I/II, l'efficacité des vaccins à ARNm a été rapportée à 95%. Les implications étaient dérivées d'une réduction du risque relatif (RRR). Si les vrais chiffres sont utilisés pour déterminer la réduction du risque absolu (RRA), les résultats sont alors dérisoires : 0,8 %. Si la RRA avait été publiée, une compréhension différente serait apparue quant à l'efficacité et aux raisons d'accepter un vaccin dont les indications de bénéfice sont si faibles et, comme nous l'apprenons aujourd'hui, les inconvénients potentiels. Les CDC, les NIH, le Dr Anthony Fauci, etc. et les laboratoires pharmaceutiques ont été terriblement trompés, tout comme ceux qui ont vanté le RRR de 95 % en sachant qu'il ne reflète pas l'efficacité de manière significative et qu'il pourrait informer le public de manière optimale. C'est le RRR qui est significatif pour le public dans sa prise de décision.

Honte également à l'ensemble du cartel de l'establishment médical, aux scientifiques universitaires et aux régulateurs tels que la FDA et les agences comme les NIH qui ont empêché l'utilisation d'un traitement précoce pour les patients à haut risque. Ils savent que ces médicaments fonctionnent et pourtant ils ont laissé des centaines de milliers de personnes (au moins 80 %) mourir inutilement. Des personnes sont mortes en se voyant refuser l'accès à des thérapeutiques sûres, efficaces, bon marché et disponibles. Nous savions que si l'on commençait le traitement tôt, on pouvait sauver le patient. Vous pouviez éviter l'hospitalisation et la mort en réduisant le risque de 85 %. Mais la communauté médicale s'est installée dans une pensée collective de nihilisme thérapeutique. Les médecins auraient dû se lever et être courageux, et exercer leur discrétion et leur jugement cliniques. Ils auraient dû utiliser une approche empirique comme ils le font habituellement. Ils auraient dû faire confiance à leur jugement clinique et traiter leurs patients qui avaient peur et avaient besoin d'aide, et non pas les renvoyer chez eux pour qu'ils attendent et voient leur état s'aggraver sur place, et ne revenir me voir (ou aller aux urgences) que lorsqu'ils ne peuvent plus respirer correctement ou ont des crises, etc. Il est souvent trop tard à ce moment-là, et le traitement est beaucoup plus complexe. Il s'agit d'une énorme gaffe qui restera dans les annales comme l'un des plus grands désastres de santé publique de l'histoire, au même titre que les échecs catastrophiques des confinements, des fermetures d'écoles et des obligations de port du masque, ainsi que les vaccins potentiellement dangereux dont nous allons maintenant parler.

Passons maintenant aux problèmes de sécurité des vaccins. Le virus SRAS-CoV-2 possède une protéine de pointe glycosylée (spicule) qui se trouve sur la boule du virus et c'est cette protéine que le virus utilise pour se lier au récepteur ACE 2 à la surface de nos cellules épithéliales respiratoires ou de cellules similaires. Cette liaison, qui fait appel à des domaines de liaison au récepteur et à des enzymes sérine-protéases de clivage (ainsi qu'à un site de clivage de la furine), permet au virus de fusionner sa membrane externe avec la membrane externe de la cellule hôte, puis de faire pénétrer le matériel génétique ARNm du virus à l'intérieur des cellules. À partir de là, l'ARNm utilise la machinerie métabolique de la cellule hôte, par exemple les ribosomes, pour produire une multitude de protéines de pointe. Dans le cadre de la construction d'une réponse immunitaire au virus, nous injectons le code de l'ARNm pour construire la protéine spike (plateforme d'administration de l'ARNm) ou le code de l'ADN pour construire également la protéine spike (plateforme d'administration du vecteur adénovirus). C'est la théorie de base des vaccins contre la COVID-19 et la manière dont l'immunité sera développée (développement d'anticorps neutralisants).

Cependant, nous avons appris que la COVID-19 est autant une maladie vasculaire qu'une maladie respiratoire et nous constatons que de nombreux symptômes catastrophiques ont un point commun, à savoir l'altération et la détérioration de la circulation sanguine. Les chercheurs ont découvert que le virus du SRAS-CoV-2 infecte les cellules endothéliales qui tapissent l'intérieur des vaisseaux sanguins. "Le concept qui émerge est qu'il ne s'agit pas seulement d'une maladie respiratoire, c'est une maladie respiratoire au départ, mais c'est en fait une maladie vasculaire qui tue les gens par son implication dans le système vasculaire". Il a été démontré que le SRAS-CoV-2 peut infecter directement des organoïdes de vaisseaux sanguins humains fabriqués in vitro (en laboratoire). De plus, nous assistons actuellement à des milliers de cas d'effets indésirables (troubles hémorragiques, coagulation sanguine et décès) qui surviennent immédiatement après la vaccination, et cette étroite relation temporelle nous amène à penser que le contenu du vaccin est à l'origine de ces effets. Les effets indésirables sont enregistrés dans la base de données VAERS des CDC ainsi que dans la base de données européenne sur les événements indésirables, comme nous l'avons mentionné, et nous avons appris que la déclaration, qui est volontaire, ne concerne qu'environ 1 % des événements, du moins dans la base de données VAERS. Ce taux élevé de sous-déclaration nous fait craindre que nous n'ayons pas encore une image réelle de la morbidité et de la mortalité dues aux vaccins.

Forts de ces connaissances, largement diffusées par la littérature scientifique, nous appelons à une pause, au moins dans l'administration de ces vaccins, jusqu'à ce que les questions de sécurité soient clarifiées. À cet égard, et plus particulièrement en ce qui concerne les enfants et les jeunes adultes, nous demandons un moratoire sur leur vaccination actuelle. Il n'y a pas de données de sécurité ni de preuves de la nécessité de vacciner les enfants. Notre principale préoccupation reste le fait que l'analyse de l'innocuité de ces vaccins n'a pas été faite et que le temps de suivi nécessaire pour vérifier l'innocuité de ce vaccin a été limité à une médiane de 2 mois dans les essais initiaux. Cela est de notoriété publique.

Les données émergentes d'un récent rapport norvégien ont conclu que "le vaccin Pfizer-BioNTech covid-19 est "probablement" responsable d'au moins 10 décès de personnes âgées fragiles dans des maisons de retraite en Norvège". Cette preuve rapportée nous a causé de graves inquiétudes quant à la fonctionnalité du vaccin. De même, Shimazawa a fait état d'effets indésirables potentiels chez des femmes japonaises ayant reçu le vaccin contre la COVID-19 'tozinameran' (BNT162b2, Pfizer-BioNTech). "Les rapports de thrombose du sinus veineux cérébral et d'hémorragie intracrânienne (HIC) suite à l'administration de vaccins à coronavirus ont suscité des inquiétudes quant à leur sécurité... au Japon, 10 cas mortels (cinq hommes et femmes) ont été signalés à ce jour. Quatre des cinq femmes sont décédées d'une HIC et l'autre d'une pneumonie par aspiration, tandis que les cinq hommes sont décédés de causes autres que l'AVC". En décembre 2020, le Dr J. Patrick Whelan, rhumatologue pédiatrique, a averti la FDA que les vaccins à ARNm pouvaient causer des lésions microvasculaires au cerveau, au cœur, au foie et aux reins de manière NON évaluée dans les essais de sécurité. Whelan a déclaré : "Est-il possible que la protéine spike elle-même provoque les lésions tissulaires associées au Covid-19 ? Nuovo et al (sous presse) ont montré que dans 13/13 cerveaux de patients atteints de COVID-19 mortel, des pseudovirions (protéines de pointe, d'enveloppe et de membrane) sans ARN viral sont présents dans l'endothélium des micro-vaisseaux cérébraux.

En outre, l'injection dans la veine caudale de la sous-unité S1 complète du spike chez des souris a entraîné des signes neurologiques (augmentation de la soif, comportement stressé) qui n'étaient pas évidents chez celles auxquelles on avait injecté la sous-unité S2. La sous-unité S1 se localise à l'endothélium des microvaisseaux dans le cerveau de la souris et est une neurotoxine puissante. Ainsi, la sous-unité S1 du SRAS-CoV-2 est capable à elle seule d'être endocytée (engloutie) par les endothéliums positifs à l'ACE-2 dans le cerveau de l'homme et de la souris, avec une microencéphalite pauci-cellulaire concomitante qui pourrait être à l'origine des complications neurologiques de la COVID-19". Whelan ajoute : "Il semble que la protéine virale spike, qui est la cible des principaux vaccins contre le SRAS-CoV-2, soit également l'un des principaux agents à l'origine des lésions des organes distants, qui peuvent inclure le cerveau, le cœur, les poumons et les reins". Si tel est le cas, nous devons évaluer d'urgence l'impact de ces vaccins sur le cœur, car cela pourrait être dévastateur si des millions de personnes vaccinées subissaient des lésions permanentes de longue durée à leur système vasculaire cardiaque ou à leur cerveau. Whelan affirme qu'il serait terrible de ne pas réussir à "apprécier à court terme un effet involontaire des vaccins à base de protéine S pleine longueur sur ces autres organes".

Whelan signale en outre que "l'expression des récepteurs ACE-2 est la plus élevée dans la microvasculature du cerveau et de la graisse sous-cutanée, et à un moindre degré dans le foie, les reins et le cœur". Ils ont également démontré que le coronavirus se réplique presque exclusivement dans les cellules endothéliales des capillaires septaux des poumons et du nasopharynx, et que la lyse virale et la destruction immunitaire de ces cellules libèrent des protéines de la capside virale (ou pseudo-virions) qui voyagent dans la circulation et se lient aux récepteurs ACE- 2 dans ces autres parties du corps, entraînant l'activation de la voie du complément de la lectine liant le mannane qui non seulement endommage l'endothélium microvasculaire mais induit également la production de nombreuses cytokines pro-inflammatoires. Meinhardt et al. (Nature Neuroscience 2020, sous presse) montrent que la protéine spike dans les cellules endothéliales du cerveau est associée à la formation de microthrombi (caillots), et comme Magro et al. ne trouvent pas d'ARN viral dans l'endothélium du cerveau. En d'autres termes, les protéines virales semblent causer des dommages aux tissus sans que le virus ne se réplique activement".

Cela implique que la protéine de pointe (protéine S), par elle-même, pourrait agir comme un pathogène, causant une morbidité et une mortalité dévastatrices.

Suresh (2020) a signalé qu'"en plus de faciliter la fusion des membranes et l'entrée du virus, la protéine spike (S ou de pointe) du SRAS-CoV-2 favorise la signalisation de la croissance cellulaire dans les cellules vasculaires pulmonaires humaines, et les patients décédés de la COVID-19 ont des parois vasculaires pulmonaires épaissies, ce qui relie la protéine spike à une maladie mortelle, l'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP)".

Suzuki (2021) a examiné la capacité de la protéine Spike du SRAS-CoV-2 à susciter une signalisation cellulaire dans les cellules hôtes humaines et les implications pour les conséquences possibles des vaccins COVID-19. Ils ont mis en garde contre le fait que, bien que l'objectif des vaccins soit d'"introduire la protéine spike dans notre organisme pour susciter des anticorps neutralisant le virus... nous notons que les cellules hôtes humaines répondent de manière sensible à la protéine spike pour susciter une signalisation cellulaire... il est important d'être conscient que la protéine spike produite par les nouveaux vaccins contre la COVID-19 peut également affecter les cellules hôtes".

Zhang et al (2020) ont examiné la liaison du SRAS-CoV-2 à l'ACE 2 des plaquettes et son rôle dans l'amélioration de la thrombose (coagulation du sang) dans la COVID-19. Ils ont utilisé des plaquettes provenant de volontaires sains, de patients non COVID-19 et de patients COVID-19, y compris des souris transgéniques de type sauvage et hACE2. Ils ont signalé une fonction différente du SARS-CoV-2 " sur l'activation des plaquettes via la liaison du Spike à l'ACE 2 ". Ils ont indiqué que l'activation plaquettaire induite par le SARS-CoV-2 " pourrait participer à la formation de thrombus et aux réponses inflammatoires chez les patients COVID-19 ". De même, Lei et al. (2021) ont également signalé que le pseudovirus contribuait à l'inflammation et aux dommages dans les artères et les poumons de souris exposées par voie intratrachéale. Ils ont "exposé des cellules endothéliales humaines saines aux mêmes particules de pseudovirus. La liaison de ces particules aux récepteurs endothéliaux ACE 2 a entraîné des dommages et une fragmentation des mitochondries dans ces cellules endothéliales, conduisant aux changements pathologiques caractéristiques dans les tissus associés". Cette recherche a soulevé la perspective très sérieuse que la protéine spike à elle seule, sans le reste du virus et le génome, puisse causer des dommages endothéliaux "associés à la COVID-19".

Compte tenu de ce type de données sur les effets indésirables et des recherches et avertissements émanant d'éminents scientifiques selon lesquels le SRAS-CoV-2 a des effets graves sur le système vasculaire de plusieurs organes, y compris le système vasculaire cérébral, nous nous interrogeons fortement sur les raisons pour lesquelles les efforts des concepteurs du vaccin et des CDC sont axés sur la vaccination de l'ensemble de la population étatsunienne, et en particulier des enfants, des jeunes et des personnes ayant déjà été infectées par la COVID-19. De plus, nous pensons que les personnes ayant été infectées par la COVID-19 ne devraient pas être vaccinées car il n'y a aucun bénéfice et il y a un potentiel de dommages sérieux. Ces personnes sont effectivement immunisées et la question n'est pas de savoir si leur immunité sera durable, alors que nous avons la preuve que l'immunité due à l'exposition naturelle au virus respiratoire est si durable qu'elle peut durer 100 ans. "Ces études révèlent que les survivants de la pandémie de grippe de 1918 possèdent des anticorps hautement fonctionnels, neutralisant le virus, contre ce virus d'une virulence unique, et que les humains peuvent conserver des cellules mémoire B circulantes contre les virus pendant plusieurs décennies après l'exposition - bien au-delà de la dixième décennie de vie".

De plus, étant donné les nouveaux événements indésirables et les décès liés aux vaccins qui sont signalés, nous demandons de toute urgence qu'un comité indépendant de surveillance de la sécurité des données du système VAERS des CDC examine les milliers d'hospitalisations et de décès survenus après la vaccination par le COVID-19 afin d'évaluer ce qui a " définitivement " causé ces décès. Cependant, nous nous demandons si un tel comité indépendant de surveillance de la sécurité peut rester indépendant en cette ère de médecine politisée.

Plus précisément, la biologie semble se mettre en place maintenant et nous commençons à réaliser que la protéine de pointe peut potentiellement entrer dans le plasma (flux sanguin) et circuler de manière systémique et se déplacer vers la rate, la moelle osseuse, le foie, les glandes surrénales, avec une concentration élevée dans les ovaires, etc. Elle peut potentiellement se combiner avec les récepteurs des plaquettes et des cellules qui tapissent les vaisseaux sanguins. Elle peut potentiellement se combiner avec les récepteurs des plaquettes et des cellules qui tapissent les vaisseaux sanguins. Elle montre la capacité de fonctionner comme un pathogène de l'endothélium. Si cela s'avère vrai, elle peut provoquer l'agglutination des plaquettes sanguines impliquées dans la coagulation, ce qui pourrait créer les problèmes de coagulation du sang que nous avons déjà vus associés à ces vaccins. Cela pourrait être catastrophique. Elle peut donc potentiellement causer des problèmes cardiaques puisqu'elle fait partie du système cardiovasculaire. Il semble que ce soit la protéine spike qui soit responsable de la pathologie du système cardiovasculaire. "La science a découvert que la protéine de spike elle-même, lorsqu'elle pénètre dans la circulation sanguine, cause les dommages au système cardiovasculaire presque entièrement par elle-même. En fait, lorsque la protéine de pointe purifiée est injectée dans le sang d'animaux de laboratoire, le système cardiovasculaire subit toutes sortes de dommages et elle peut traverser la barrière hémato-encéphalique et causer des dommages au cerveau". Les nouvelles données nous montrent les effets secondaires désastreux et inattendus du vaccin lui-même. Le Dr Bryam Bridle de l'Université de Guelph (professeur associé d'immunologie virale), virologue de renommée mondiale, a déclaré : "Nous avons fait une grosse erreur, nous ne l'avions pas réalisé jusqu'à présent, nous pensions que la protéine spike était un excellent antigène cible, mais nous ne savions pas que la protéine spike elle-même était une toxine potentielle. En vaccinant les gens, nous leur inoculons par inadvertance une toxine". L'hypothèse est que nous injectons le vaccin contre la COVID-19 dans le muscle de l'épaule (deltoïde) et jusqu'à présent, nous pensions que le vaccin se comporterait comme les vaccins traditionnels, c'est-à-dire qu'il n'irait pas ailleurs mais resterait dans le site d'injection, par exemple dans le muscle de l'épaule. Une partie de la protéine se rendra dans les ganglions lymphatiques locaux pour activer le système immunitaire.

Telle était l'hypothèse, mais une pièce importante du puzzle est apparue récemment à la suite d'une demande adressée à l'organisme de réglementation japonais (demande de liberté d'information). Sur la base de ce rapport confidentiel (PHARMACOKINETICS : ORGAN DISTRIBUTION CONTINUED pages 6 & 7), nous disposons maintenant d'informations sur la biodistribution chez les animaux qui montrent que les nanoparticules lipidiques d'ARNm (et en tant que telles, on pourrait extrapoler l'ARNm et la protéine de pointe qui en résulte) ne restent pas dans le muscle de l'épaule et cette découverte est potentiellement catastrophique. Bridle a déclaré : "est-il donc probable que le vaccin reste dans le muscle de l'épaule ? La réponse rapide est : pas du tout ! Et c'est très inquiétant. La protéine spike passe dans le sang, circule de manière systémique dans le sang pendant plusieurs jours après la vaccination. Elle s'accumule dès qu'elle pénètre dans le sang et s'accumule dans un certain nombre de tissus tels que la rate, la moelle osseuse, le foie, les glandes surrénales et, ce qui m'inquiète particulièrement, elle s'accumule en concentrations assez élevées dans les ovaires".

Les données sur les animaux montrent clairement qu'elle s'accumule dans divers organes à des concentrations très élevées. Comme nous l'avons mentionné, si la protéine passe dans le sang, elle peut potentiellement circuler dans le sang de manière systémique et s'accumuler dans des tissus tels que la rate, la moelle osseuse, le foie, les glandes surrénales et les ovaires. Nos spéculations sont maintenant confirmées par les données de biodistribution. Les données de biodistribution montrent de manière alarmante et suggèrent potentiellement que les protéines de pointe chez l'homme ne restent pas (et ne resteront pas) au site d'injection et peuvent se déplacer dans tout le corps. Il s'agit d'un développement majeur. Elle nécessite un examen urgent et approfondi. Cette pièce supplémentaire au puzzle qui explique pourquoi nous voyons ces événements indésirables problématiques et ces décès après la vaccination, à savoir si la protéine spike se déplace du site d'injection, est également soutenue par une publication très récente qui a rapporté sur 13 jeunes travailleurs de la santé (dans CID/Ogata et al.) qui ont reçu le vaccin Moderna. Les chercheurs ont trouvé des niveaux détectables de la protéine SRAS-CoV-2 chez 11 des 13 participants un jour après la première vaccination. "La protéine spike était détectable chez trois des 13 participants en moyenne 15 jours après la première injection... pour un individu (participant n°8), la protéine spike a été détectée au jour 29", circulant dans le sang. Bien que naissante, cette étude mérite d'être examinée de toute urgence.

En outre, le Dr Hamid Merchant étudie également la biodistribution dans les tissus corporels (par exemple le cerveau) au-delà du site d'injection pour trouver une explication possible aux rares caillots mortels formés dans le cerveau. "La biodistribution de ChaAdOx1 chez la souris a confirmé la délivrance du vaccin dans les tissus cérébraux. Le vaccin peut donc inciter les cellules cérébrales à produire des protéines de pointe CoViD, ce qui peut entraîner une réponse immunitaire contre les cellules cérébrales, ou bien il peut déclencher une thrombose induite par la protéine de pointe. Cela pourrait expliquer les incidences particulières de la TVC ()Thrombose Veineuse Cérébrale) fatale observées avec les vaccins contre la CoViD-19 à base de vecteurs viraux. On s'attend à ce que d'autres vaccins utilisant une technologie similaire, comme AstraZeneca/Oxford (vecteur adénoviral pour les chimpanzés), J&J/Janssen (vecteur adénoviral humain 26), CanSinoBio (vecteur adénoviral humain 5) et Sputnik V (vecteurs adénoviraux humains 26 et 5), posent les mêmes problèmes de sécurité".

Avolio et al. (préimpression) ont signalé que la protéine spike du SRAS-CoV-2 perturbe la fonction de coopération entre les péricytes cardiaques humains et les cellules endothéliales par le biais d'une signalisation médiée par le récepteur CD147. Ils ont étudié les effets de la protéine S recombinante stabilisée sur la signalisation et la fonction des péricytes cardiaques (PC) humains primaires et ont constaté que la protéine S recombinante seule provoque des altérations fonctionnelles dans les PC cardiaques. Ils ont conclu que la "protéine S (Spike) peut provoquer un dysfonctionnement des cellules vasculaires, amplifiant ou perpétuant potentiellement les dommages causés par l'ensemble du coronavirus. Ce mécanisme pourrait avoir une implication clinique et thérapeutique".

Nous avons pris conscience depuis quelque temps déjà que la protéine de pointe était un pathogène potentiel en soi et nous attendions des données de recherche supplémentaires pour nous informer. Nous avons présenté les données ci-dessus. Les données réglementaires japonaises sur la biodistribution et les données récentes sur les travailleurs de la santé nous fournissent des preuves claires que le vaccin passe dans la circulation sanguine et se propage dans tout le système. Une fois dans la circulation sanguine, théoriquement, la protéine de pointe peut se lier aux cellules de nos plaquettes et à l'endothélium vasculaire qui tapisse nos vaisseaux sanguins. Là encore, cela peut provoquer l'agglutination des plaquettes et la formation de caillots, et c'est pourquoi nous avons observé de nombreux troubles de la coagulation associés à l'administration du vaccin. Encore une fois, nous supposons que c'est la raison pour laquelle nous avons vu les troubles de la coagulation qui ont été signalés et les problèmes cardiaques. Cela signifie que la protéine de pointe peut même traverser la barrière hémato-encéphalique et provoquer des dommages neurologiques et des caillots dans le cerveau. Nous sommes très inquiets et il est urgent de se pencher sur ce problème pour déterminer le risque.

Nous demandons donc aux organismes de réglementation des informations sur la sécurité qui pourraient nous dire i) "quelles cellules sont réellement impliquées dans la production de la protéine spike, étant donné que la propre étude de Pfizer soumise aux autorités japonaises montre le dépôt des nanoparticules du vaccin dans divers tissus et organes ; ii) si la protéine spike accède au système circulatoire et, dans l'affirmative, pendant combien de temps ; iii) si la protéine spike traverse la barrière hémato-encéphalique ; iv) si la protéine de pointe interfère avec la production de sperme ou l'ovulation, v) si la protéine de pointe traverse le placenta et a un impact sur le développement du bébé, ou vi) si la protéine de spike est excrétée dans le lait des mères qui allaitent".

"Les mêmes informations sont nécessaires pour la sous-unité S1 de la protéine spike, qui est la partie qui se lie aux récepteurs ACE2 ; et qui a également été détectée dans le plasma des individus après une vaccination au mRNA-1273 (Moderna) (Ogata et al., 2021)".

Nous sommes très inquiets pour nos enfants et nous demandons également à tous les organismes de réglementation comme la FDA d'empêcher l'administration de ces vaccins à nos enfants. Il n'y a aucune raison de les vacciner contre cette maladie, aucune, zéro ! C'est un problème très sérieux car si la protéine spike (S ou de pointe) peut passer dans le sang et s'il est prouvé qu'elle fonctionne comme nous le craignons, et sur la base de certains rapports préliminaires, alors nous pourrions également avoir une catastrophe nationale de contamination par la protéine spike à cause des dons de sang. Nous ne voulons pas de transfert de la protéine spike dans les transfusions liées au sang, et les régulateurs et agences de transfusion sanguine tels que l'AABB aux États-Unis doivent répondre à ce risque potentiel.

Que signifie tout cela ? Que se passe-t-il si ces rapports et les preuves que nous avons présentées s'avèrent vrais et que la protéine spike peut se comporter et se comporte effectivement de manière pathogène ? Nous aurions alors commis une erreur catastrophique en utilisant la protéine spike comme antigène clé à cibler par notre système immunitaire, car elle pourrait aussi fonctionner comme une toxine et un agent pathogène, avec la possibilité d'un désastre à long terme. La sécurité des contre la COVID-19 est remise en question. En conclusion, nous ne devons pas permettre que nos enfants soient vaccinés, compte tenu de tout ce que nous savons sur leur risque statistiquement nul d'être infectés, de propager le virus ou de tomber gravement malade après l'infection. Ces vaccins ne présentent aucun avantage et, tels qu'ils sont présentés, le potentiel peut être catastrophique pour nos enfants. Nous savions que nos enfants n'avaient pas la biologie nécessaire pour contracter une infection comme les adultes, en raison de l'expression limitée du récepteur ACE 2 dans leur épithélium nasal. Nous savions également qu'ils étaient probablement très protégés en raison de la protection croisée résultant de l'exposition à d'autres coronavirus du " rhume ". Nous soutenons donc qu'en vaccinant des enfants qui présentent un "facteur de protection" au départ, nous contournerions cette barrière protectrice naturelle (faible expression ou absence de récepteurs ACE 2 dans leur épithélium nasal) et leur injecterions directement la protéine spike potentiellement pathogène, qui pourrait causer les graves dommages que nous observons actuellement chez les adultes (en raison du virus lui-même et de la protéine spike du vaccin). Nous savons que le récepteur ACE 2 est impliqué dans tout le corps dans le système rénine-angiotensine (RAS) de la pression sanguine et de l'équilibre hydrique et il est très certainement exprimé à des niveaux similaires dans le corps des enfants. "L'ACE 2 est largement exprimé, notamment dans les poumons, le système cardiovasculaire, l'intestin, les reins, le système nerveux central et le tissu adipeux". Bien que cela doive être vérifié, nous devons partir de l'hypothèse que l'ACE 2 est exprimée à des niveaux similaires chez les enfants, dans tout le corps, comme chez les adultes. Qu'elle fonctionne de la même manière que chez les adultes. Nous devons donc conclure, et sur la base des informations préliminaires présentées ci-dessus, qu'en contournant cette protection naturelle due à l'expression limitée de l'ACE 2 par voie nasale (Patel, Bunyavanich) et en se basant sur l'injection dans le muscle deltoïde, nous préparerions potentiellement nos enfants à la catastrophe. Si cette protéine de pointe est délétère sur les plaquettes et l'endothélium vasculaire (comme nous craignons qu'elle puisse l'être sur la base d'indications émergentes et encore à clarifier, mais potentiellement crédibles), et si elle peut se propager de manière systémique comme on le rapporte actuellement, alors nous pourrions condamner nos enfants à des effets dévastateurs. Cela signifie que nos enfants, qui ont été largement épargnés par la COVID-19 jusqu'à présent en termes d'infections et de conséquences graves, pourraient maintenant être victimes de conséquences graves dans des proportions que nous avons observées chez les adultes au cours des 15 derniers mois, en raison de la pression exercée pour les vacciner. Le risque est-il faible ? Au Canada, par exemple, il y a eu environ 260 000 infections confirmées de SRAS-CoV-2 chez des personnes de moins de 19 ans. Parmi celles-ci, 0,48 % (1 sur 208) ont été hospitalisées, et 0,06 % ont été admises en soins intensifs. Les rapports indiquent que 0,004 % sont décédés (1 sur 23 600). Nous savons que la grippe saisonnière est associée à une maladie plus grave que la COVID-19 pour nos enfants. Aux États-Unis, les rapports des CDC indiquent qu'environ 0,04 % des personnes âgées de moins de 17 ans sont décédées des suites de la COVID-19. D'après les rapports, l'étude de Pfizer BioNTech a porté sur 2 260 enfants et adolescents âgés de 12 à 15 ans. Parmi eux, 1 131 ont reçu le vaccin. Nous soutenons qu'il s'agit d'un très petit nombre d'adolescents qui ne permet pas une évaluation optimale des effets secondaires rares mais potentiellement graves, tels que les effets qui peuvent se produire chez seulement 1:5 000 adolescents. De plus, les participants ont été suivis pendant deux mois tout au plus, ce qui ne permet pas d'assurer la durée de suivi adéquate nécessaire pour évaluer la sécurité du vaccin. Ainsi, à l'heure actuelle, nous ne disposons d'aucune donnée sur la sécurité à long terme et nous ne savons pas comment ce vaccin (ou d'autres) se comportera à long terme.

Nous disons "NON". Pas de vaccin. Il n'y a pas de données à l'appui, mais seulement des inconvénients potentiels. En ce qui concerne nos enfants, il est impossible d'établir si le risque est réel. Cette demande d'arrêter toute vaccination de nos enfants est basée sur l'absence de risque et donc de bénéfice. Comme indiqué précédemment, nous demandons une pause immédiate dans les vaccinations et une évaluation immédiate des risques (dans tous les domaines), afin de confirmer si oui ou non les effets indésirables et les décès signalés sont directement liés aux vaccins. Nous disposons d'associations temporelles très fortes, mais nous devons les valider. Cela apaisera grandement les inquiétudes qui ont émergé dans le public en raison des rapports troublants sur les effets indésirables et les décès.

En tant que parents, qu'ils soient étatsuniens, canadiens, britanniques ou autres, nous devons absolument remettre en question la vaccination accélérée, sans discernement et sans précaution de nos enfants et adolescents avec un vaccin pour lequel il n'existe pas de données sur la biodistribution, la pharmacocinétique et la sécurité de la protéine de pointe du SRAS-CoV-2, qui sont d'une importance vitale. Nous ne disposons pas de ces informations et il est impératif qu'elles soient recueillies et portées à la connaissance de tous, compte tenu des informations préliminaires que nous avons partagées et des préoccupations que nous avons soulevées (par exemple, le dépôt de nanoparticules vaccinales dans divers tissus et organes).

Pour conclure, le CDC, le NIH, le Dr Anthony Fauci du NIAID, la Dre Rochelle Walensky qui dirige le CDC, les fabricants de vaccins et toutes les personnes impliquées n'ont pas réussi à faire valoir les raisons pour lesquelles nos enfants doivent être vaccinés avec ces vaccins, compte tenu de leur risque de faire une Covid grave quasi nul et des nombreux problèmes de sécurité des vaccins qui sont apparus. Aller de l'avant serait imprudent et très dangereux pour nos enfants et nous soulevons de sérieuses inquiétudes quant à la sécurité de ces vaccins. Nous avons présenté notre argumentation ci-dessus et vous demandons d'examiner les faits.