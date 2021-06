LAssociation du barreau indien porte plainte devant la justice indienne contre la scientifique en chef et le directeur de l'OMS pour avoir causé le décès de citoyens indiens en les trompant sur l'Ivermectine

Selon l'IBA, "L'ivermectine, utilisée à Delhi à partir du 20 avril, a anéanti la crise de la COVID. Les cas ont chuté de 97% en 6 semaines. L'erreur fatale aurait été de NE PAS utiliser l'Ivermectine. Ils l'ont utilisé et cela a sauvé Delhi. Mais tragiquement, le Tamil Nadu ne l'a pas fait, et leur état a été dévasté. Le nombre de nouveaux cas est passé de 10 986 à 36 184, soit un triplement. Leur refus d'utiliser l'Ivermectin leur a porté préjudice. Non seulement les cas du Tamil Nadu ont été les plus nombreux en Inde, mais les décès sont montés en flèche, passant de 48 le 20 avril à 474 le 27 mai, soit dix fois plus."

Best ivermectin meta analysis Ivermectin for Prevention and Treatment of COVID-19 InfectionA Systematic Review, Meta-analysis, and Trial Sequential Analysis to Inform Clinical Guidelinesh..

L'Inde pourrait condamner à mort la scientifique en chef de l'OMS pour avoir induit en erreur sur l'ivermectine et tué des Indiens

Article originel : India Could Sentence WHO Chief Scientist to Death for Misleading Over Ivermectin and Killing Indians

NBF