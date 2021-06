Laurent Gbagbo à Abidjan: « Je suis votre soldat, je suis mobilisé » ! (Mondafrique)

Un sondage réalisé voici deux ans sur la popularité comparée de Ouattara et de Gbagbo dont Mondafrique avait publié les résultats semblait montrer que le second était deux fois plus populaire que le premier(1). Le sondage nature que représente le retour triomphal de Laurent Gbagbo à Abidjan le jeudi 17 juin semble monter que les évaluations que nous avions publiées étaient très largement justes

Ce fut tout sauf un retour en catamini comme le souhaitait le Président Ouattara. Dès le milieu de la journée, indique l’envoyé spécial de RFI en Côte d’Ivoire, il y avait déjà des dizaines d’invités présents à l’aéroport, tandis qu’à l’extérieur le service d’ordre du parti faisait tout pour limiter les intrusions. « C’était joyeux, une bonne ambiance, indique le journaliste, la sono jouait des tubes ivoiriens et des chansons de campagne pleines de paraboles à la gloire de Laurent Gbagbo. On chantait, on dansait, les gens étaient souriants »...

