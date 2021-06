Le mystère de l'arrêt cardiaque brutal de Christian Ericksen en plein match de l'Euro 2021

Il a du être réanimé par les soigneurs et les médecins du staff danois sur le terrain suite à un arrêt cardiaque ayant nécessité une défibrillation cardiaque sur le terrain. Actuellement, il serait dans des conditions stables et aurait en partie récupéré. Il a pu d'ailleurs envoyer ses salutations à son équipe ce matin de son lit d'hôpital.

Depuis, les spéculations sont allées bon train et les causes de son malaise et de l'arrêt cardiaque qui a suivi restent mystérieuses pour le moment.

Christian Ericksen, a subi des tests normaux jusqu’à récemment et n'était pas connu pour avoir des antécédents cardiaques. Mais selon le Dr Roberto Corsetti, spécialiste en cardiologie et en médecine sportive, qui dirige le Centre médical B&B à Imola, interviewé par la Stampa, il ne pouvait pas ne pas avoir de pathologie cardiaque sous-jacente :

« J’ai bien peur que ce soit un arrêt cardiaque d’arythmie grave, probablement une fibrillation ventriculaire gauche, qui a empêché le cœur de battre. »

«Un cœur en bonne santé ne fait pas de fibrillation ventriculaire et ne souffre pas d’arythmies malignes si graves qu’elles peuvent être fatales. Nous sommes confrontés à une maladie cardiaque, comme c’était malheureusement le cas pour d’autres athlètes qui sont morts dans le passé, les footballeurs Curi, Morosini, Foé et Astori ou le joueur de basket-ball Vendemini ».



Selon le professeur Sharma, qui préside le groupe d’experts sur le consensus cardiaque de la FA et est consultant pour l’organisme de bienfaisance Cardiac Risk in the Young (CRY), il y avait de nombreuses raisons pour lesquelles un arrêt cardiaque aurait pu avoir lieu, comme des températures élevées ou un état non identifié.



Le Dr Til, interviewé dans The Independent, évoque une pathologie congénitale ou une affection virale :

"Il est également possible qu’Eriksen ait eu une infection virale qui a conduit à une myocardite, une inflammation du muscle cardiaque. D’autres causes d’arrêt cardiaque peuvent être liées à des défauts électriques dans les signaux qui déclenchent les différentes sections du cœur pour pomper le sang. Cela peut conduire à un rythme anormal, réduisant le flux sanguin du cœur vers des organes comme le cerveau et conduisant les gens à l’effondrement. Un tel état connu sous le nom de syndrome de Brugada est un état héréditaire, un autre état héréditaire similaire connu sous le nom de syndrome QT long peut également affecter la façon dont le cœur bat."



Sur les réseaux sociaux certains ont évoqué la Covid ou une vaccination contre la Covid soit-disant le 31 mai 2021 mais le directeur de son club de l'Inter de Milan, Guillaume Marotta, a démenti qu'il ait été dépisté positif à la Covid ou bien qu'il ait eu le vaccin. La presse danoise a fortement démenti l'hypothèse du vaccin d'Eriksen contre la COVID-19. Par exemple, l’article principal d’Ekstra Bladet déclare : « Rejetez le mensonge viral d’Eriksen ».