Le NHS vient de changer la façon dont il compte les « cas » de la COVID-19... voici pourquoi (Off Guardian)

Le NHS vient de changer la façon dont il compte les « cas » de la COVID-19... voici pourquoi.

Article originel : The NHS just changed how they count Covid “cases”…here’s why.

Par Kit Knightly

Off Guardian, 12.06.21

Une source du NHS (National Health Service) allègue que les nouvelles données seront « plus réalistes » à l’avenir, en supprimant des dossiers les formes "accessoires" de la COVID-19.

Le National Health Service du Royaume-Uni a reçu de nouvelles instructions du gouvernement sur la façon de consigner les « cas » de covid19, en séparant les personnes qui sont réellement malades de celles qui viennent de subir un test positif.

Depuis le début de la « pandémie » au printemps dernier, le NHS (et d’autres pays partout dans le monde) ont défini un « cas » comme toute personne qui se révèle positive au virus du Sras-Cov-2, qu’elle ait ou non des symptômes. Étant donné que jusqu’à 80 % des personnes infectées n’ont aucun symptôme et que les résultats faussement positifs des tests de PCR erronés sont susceptibles de donner des résultats faussement positifs, le nombre de « cas » est probablement massivement gonflé.

Toutefois, maintenant, le NHS va essayer de faire la différence entre les patients qui ont réellement la maladie présumée de la « Covid19 », et ceux qui sont à l’hôpital pour d’autres raisons et testé positif pour le virus seulement « incidemment » Selon un rapport de The Independent [c’est nous qui soulignons] : Le NHS England a demandé aux hôpitaux de modifier le flux quotidien des données envoyées par les fiducies du NHS […] On a dit aux hôpitaux de changer la façon dont ils recueillent les données sur les patients infectés par le coronavirus afin de faire la distinction entre les personnes qui ont réellement des symptômes et celles qui ont un résultat positif lorsqu’elles cherchent à obtenir un traitement pour autre chose.

La distinction entre « avec » (la Covid) et « de » (la Covid) dans les décès liés à la COVID – et « avec » (la Covid) et « pour » (la Covid) dans les hospitalisations – est une distinction que les sceptiques face à la pandémie de la COVID dans le monde entier tiennent à faire depuis plus d’un an, mais c’est la première fois qu’une institution reconnaît vraiment la différence. Et c’est certainement la première fois qu’un service de santé s’efforce de les cataloguer différemment. Alors, quelles devraient être les répercussions de ce changement pour le NHS ? Encore une fois, selon The Independent : Une source du NHS a déclaré que les nouvelles données seraient « plus réalistes » étant donné que tous les patients n’étaient pas malades du virus, ajoutant : « Mais cela améliorera les chiffres, car il y a toujours eu, par exemple, des accidents vasculaires cérébraux [patients], qui ont également eu la COVID comme découverte fortuite. »

C’est un aveu franc et important. Depuis dix-huit mois, les médias alternatifs se font entendre partout pour dire que les chiffres relatifs à la COVID-19 sont irréalistes, surtout parce qu’ils comprennent des personnes qui n’ont jamais été réellement malades. On nous a qualifiés de « négationnistes » et de « théoriciens du complot » pour notre peine. Mais maintenant, une source du NHS a déclaré qu’à l’avenir, les données sur la COVID-19 seront « plus réalistes », car elles ne tiendront pas compte de tous les patients pour lesquels la COVID-19 n’était qu’une « découverte fortuite ». C’est une histoire plus vaste que ne le laisse entendre la couverture médiatique – seuls Indy et Telegraph la couvrent en ce moment, et ni l’une ni l’autre avec l’attention qu’elle mérite. Essentiellement, le NHS England cache un aveu secret selon lequel bon nombre de ses statistiques alarmistes n’ont jamais été « réalistes »

Pourquoi feraient-ils cela? Et pourquoi maintenant? Eh bien, voici ce qu’ils prétendent [je souligne] : [Le NHS indique] que l’on prend des mesures pour aider à analyser l’effet du programme de vaccination et pour déterminer s’il réussit à réduire la maladie causée par la COVID-19. Mais ça n’a aucun sens quand on y pense. Cela va « aider à analyser l’effet du programme de vaccination »? Comment? En quoi le fait de modifier la définition à ce stade-ci pourrait-il aider à « analyser » quoi que ce soit? N’est-ce pas une source de confusion? En fait, cela ne réduira-t-il pas efficacement le nombre de « cas de COVID-19 » officiels? À ce stade-ci, le fait de « donner une meilleure image » des chiffres ne rend-il pas le « vaccin » plus efficace?

Il est également important de noter que les changements apportés à la collecte de données ne s’appliqueront qu’aux nouveaux patients; ils ne seront pas rétroactifs. Le professeur Keith Willett, directeur de l’incident de NHS England lié à la COVID-19, a été très clair à ce sujet dans une citation du Telegraph [nous soulignons] : En termes simples, cela pourrait être considéré comme un partage binaire entre les personnes hospitalisées « pour la COVID-19 » et celles hospitalisées « avec la COVID-19 ». Nous demandons cette répartition binaire pour les patients nouvellement admis à l’hôpital et ceux qui viennent de recevoir un diagnostic de COVID-19 à l’hôpital. » Ainsi, les anciennes données (et maintenant admises irréalistes) ne seront pas sujettes à changement. Les chiffres sur les « cas » de la COVID-19 avant le 7 juin sont gravés dans le marbre – tous ceux qui ont obtenu un résultat positif étaient des « cas ».

Mais après le 7 juin, ils sépareront les cas de COVID-19 qui sont en fait hospitalisés en raison de la COVID19, des autres patients qui n’ont que la « COVID-19 accessoire ». N’importe quel bon scientifique vous dira que vous ne pouvez pas changer la façon dont vous mesurez ou recueillez vos données au milieu d’une expérience, et que vous ne pouvez pas comparer les données recueillies d’une façon aux données recueillies d’une autre. Ce n’est pas « analyser l’effet » de quoi que ce soit, c’est modifier les conditions de l’expérience. La différence entre « avec » et « pour (à cause de) » a toujours existé, mais en appliquant ce filtre uniquement aux nouvelles données, ils feront croire que c’est un nouveau phénomène, causé par le programme de vaccination. C’est une science incroyablement mauvaise.

C’est une manipulation délibérée des données, qui se fait effrontément aux yeux du public. Mais quel impact cela aura-t-il réellement? Tout au long de la pandémie, combien de patients ont déjà été atteints uniquement de la COVID-19, et combien ont eu un cancer, un accident vasculaire cérébral ou une maladie d’Alzheimer, ainsi que de la « COVID-19 accidentelle »? Eh bien, les chiffres officiels sur les décès ont montré que plus de 80 % des soi-disant « décès liés à la COVID-19 » présentaient au moins une affection préexistante grave, et Bernard Marx a fait une grande ventilation de la façon dont les chiffres sur la cause de la mort sont manipulés. Mais c’est la mort, et les admissions à l’hôpital ?

Bien que seulement anecdotique, nous avons reçu les résultats de plusieurs demandes d’accès à l’information que les citoyens britanniques ont soumis à leurs agences NHS locales. Ces demandes d’accès à l’information demandent le nombre de personnes actuellement hospitalisées qui sont traitées pour la COVID-19, ou le nombre de personnes qui sont décédées uniquement en raison de la COVID-19 ou des variations sur ce thème. En voici 1, 2, 3, 4 d'entre eux. Il y en a beaucoup plus disponibles. Les chiffres sont uniformément petits. Il est donc tout à fait possible que, selon cette nouvelle méthode d’« analyse », la liste des « cas de COVID » du NHS se réduise à presque rien.

Mais ne vous inquiétez pas, si cela devait arriver, nous n’en serons probablement jamais informés, parce que le NHS England a dit très clairement qu’il ne publierait peut-être jamais ces données. The Independent et The Telegraph l'écrivent tous les deux, avec presque mot pour mot la même phrase: Le NHS England n’a pas encore confirmé si les données seront rendues publiques, car elles doivent d’abord être vérifiées.

Ils doivent « vérifier » et « vérifier » les données avant que nous puissions les voir, n’est-ce pas? C’est presque comme s’ils avaient quelque chose à cacher.

