Le vaccin contre la Covid est approuvé pour la tranche d'âge 12-15 ans, mais l'organisme de réglementation ne veut pas en assumer la responsabilité (Conservative Woman)

Le vaccin contre la Covid est approuvé pour la tranche d'âge 12-15 ans, mais l'organisme de réglementation ne veut pas en assumer la responsabilité. Article originel : Covid jab approved for 12-15 age group – but regulator won’t take responsibility Par Saly Beck Conservative Woman, 5.06.21

J'ai personnellement parlé à la famille de Lucy Taberer , 47 ans, également mère de trois enfants, qui est décédée d'une mort douloureuse et effrayante après avoir réagi au vaccin AstraZeneca. Son certificat de décès confirme que les accidents vasculaires cérébraux et les caillots sanguins qui ont abouti dans son cerveau et l'ont tuée ont été uniquement causés par le vaccin AZ contre la Covid.

Il s'agit du même système qui a manqué les caillots sanguins mortels causés par le vaccin d'AstraZeneca et qui n'a réagi qu'après que 18 pays l'aient suspendu. La MHRA a ensuite déclaré que le vaccin AZ n'était pas adapté aux personnes de moins de 30 ans, puis a changé ce chiffre pour celui de moins de 40 ans, mais les décès de la présentatrice de la BBC Lisa Shaw , 44 ans, et de la mère de trois enfants Tanya Smith , 43 ans, ont remis en question cet avis.

Le Dr June Raine, directrice générale de la MHRA, n'est pas d'accord et a déclaré : "Nous avons soigneusement examiné les données des essais cliniques et avons conclu que le vaccin Pfizer/BioNTech contre la Covid-19 est sûr et efficace dans ce groupe d'âge et que les avantages de ce vaccin l'emportent sur tout risque".

L'opinion de plus en plus répandue au sein de la communauté scientifique est que le vaccin ne peut pas conduire à une immunité de groupe, il n'y a donc actuellement aucune justification "altruiste" pour vacciner les enfants afin de protéger les populations à risque.

L'Agence de réglementation des médicaments, des soins et des produits de santé (MHRA) a annoncé hier qu'elle avait approuvé le vaccin Pfizer pour les enfants britanniques âgés de 12 à 15 ans. Cette décision intervient la même semaine que celle où 93 médecins israéliens ont écrit à leur gouvernement pour les supplier de ne pas utiliser les vaccins contre la Covid-19 sur les enfants. Israël a été le terrain d'essai du vaccin Pfizer et le seul pays au monde où se déroulent les essais cliniques de phase 4. La phase 4 est la phase de post-commercialisation après l'approbation du vaccin.

Son partenaire Mark Tomlin, qui n'a pas pu rendre visite à sa fiancée et la réconforter de son vivant en raison des restrictions imposées par la Covid, a été invité par l'hôpital à lui dire au revoir. Il a déclaré : "Ils ont éteint les machines de maintien en vie, et elle a survécu pendant environ dix minutes. Je lui ai tenu la main et n'ai cessé de lui dire : "Je t'aime, ne fais pas ça, rentre à la maison". Les funérailles de Mme Taberer ont eu lieu le 4 mai, date à laquelle le couple avait prévu de se marier l'année prochaine.

La décision de la MHRA d'autoriser les adolescents à prendre le vaccin a été largement approuvée, principalement par la BBC, mais des experts de renom ont vivement conseillé la prudence.



Le professeur Dominic Wilkinson, pédiatre consultant et professeur d'éthique médicale à l'Université d'Oxford, a déclaré : "Il y a des raisons éthiques de penser qu'il serait prématuré d'étendre le déploiement de notre vaccin aux moins de 16 ans".

Premièrement, il n'est pas encore clair que les vaccins Covid sont dans le meilleur intérêt des enfants et des jeunes. Un vaccin peut être dans l'intérêt d'une personne si les avantages l'emportent sur les effets secondaires.

Les enfants sont beaucoup moins gravement atteints par le coronavirus que les adultes. C'est évidemment une bonne nouvelle, mais cela signifie que l'équilibre entre les avantages et les risques des vaccins est difficile à évaluer. Jusqu'à présent, les essais des vaccins contre la Covid sont rassurants, mais ces études n'ont administré le vaccin qu'à environ 3 000 jeunes (âgés de 12 à 17 ans). Elles ne sont pas assez importantes pour identifier les événements rares. Par exemple, nous ne savons pas s'il existe un risque de caillots sanguins graves chez les jeunes ayant reçu le vaccin contre la Covid. S'il y a un risque, nous ne pouvons tout simplement pas encore dire si ce risque est plus élevé ou plus faible que le risque auquel les jeunes sont confrontés avec la Covid-19".



Il a ajouté que l'approvisionnement en vaccins étant limité au niveau mondial, il est contraire à l'éthique de les administrer aux personnes présentant un risque très faible ici, alors que d'autres personnes à l'étranger courent un risque de décès beaucoup plus élevé.

Le professeur Russell Viner, professeur de santé des adolescents à l'University College de Londres, a déclaré : "Les décisions concernant une utilisation plus large chez les adolescents doivent soigneusement équilibrer les avantages et les risques et les questions éthiques liées à la vaccination des enfants. Les premiers rapports sur la myocardite chez les jeunes hommes doivent faire l'objet d'une enquête approfondie et ne sont peut-être pas liés au vaccin Pfizer, mais ils constituent un avertissement et nous incitent à ne pas prendre de décisions hâtives.



Le professeur Adam Finn, professeur de pédiatrie à l'université de Bristol (membre du comité conjoint sur la vaccination et l'immunisation), a déclaré : "La question clé à laquelle il faut répondre maintenant est de savoir s'il est réellement nécessaire de vacciner les enfants pour les protéger de l'infection (ou si la vaccination des adultes seulement serait suffisante pour contrôler la propagation de l'infection comme on l'a vu en Israël) et pour éviter de perturber davantage leur éducation et leur développement social".

La Dre Raine n'est pas inquiète. Elle a déclaré : "Aucune extension d'une autorisation ne sera approuvée si les normes de sécurité, de qualité et d'efficacité attendues n'ont pas été respectées".



Il appartiendra maintenant au Comité conjoint pour la vaccination et l'immunisation (CCVI) de décider si ce groupe d'âge sera vacciné dans le cadre du programme de déploiement".

En fait, Raine a appuyé sur la touche de secours et se tient maintenant en retrait. Si les choses tournent mal, elle n'en sera pas responsable.



Note de bas de page : Vous pouvez ajouter votre nom à une pétition contre les vaccinations Covid pour les enfants ici.