Les coûts élevés du zéro covid (SPR)

Les coûts élevés du zéro covid.

Depuis plus d'un an déjà, l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont largement isolées du reste du monde. Néanmoins, l'État australien de Victoria et sa capitale Melbourne ont récemment dû imposer un autre verrouillage préventif afin de supprimer la nouvelle transmission communautaire du coronavirus.

S'ils n'ont vraiment pas de chance, les citoyens de Victoria devront passer une autre saison d'hiver locale en plein confinement. De plus, de nombreux Australiens n'ont pas été autorisés à quitter le pays depuis début 2020.

En raison des échecs répétés du système de quarantaine des hôtels pour les voyageurs entrants, la Nouvelle-Zélande et Victoria envisagent actuellement , ou prévoient déjà , une « installation de quarantaine covid spécialement conçue » (voir l'exemple ci-dessus), déjà connue dans des endroits comme le Vietnam et la Chine.

La Nouvelle-Zélande et l'Australie sont désormais confrontées à une très forte pression pour vacciner une très grande partie de leur population, mais les vaccins actuellement utilisés sont déjà quelque peu « obsolètes » et sous-optimaux en termes d'efficacité contre certaines des nouvelles variantes du coronavirus, et les rapports locaux de caillots sanguins, de syndrome de Guillain-Barré et d'autres événements indésirables graves liés au vaccin se multiplient .

S'il est vrai qu'en termes de maladie à coronavirus, l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont des populations à haut risque - en raison de taux très élevés d'obésité et de maladies métaboliques - les coûts économiques et sociétaux des confinements et de l'isolement ont également été substantiels. En fait, si l'on considère à la fois la perte de PIB et la nouvelle dette publique, la Nouvelle-Zélande est l'un des pays les plus touchés au monde.

Pendant ce temps, la Chine elle-même est également confrontée à de nouvelles épidémies de coronavirus dans plusieurs parties du pays et les autorités ont de nouveau imposé des mesures de confinement très strictes sur les grandes villes , bien qu'elles aient déjà vacciné des centaines de millions de personnes (voir notre galerie vidéo mise à jour (18+) montrant les dernières confinements, installations de quarantaine et vaccinations de masse dans les villes chinoises).

"Zéro covid" signifie essentiellement "zéro erreur" , et un tel objectif était tout simplement irréaliste pour la plupart des pays non insulaires du monde (et même pour de nombreuses îles). De plus, début 2020, il était loin d'être certain qu'un vaccin efficace serait déjà disponible d'ici la fin de l'année.

En tout cas, les cas de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie montrent que le "zéro covid" est totalement irréalisable sans des contrôles aux frontières précoces et stricts . En effet, le « zéro covid » était inaccessible même pour la plupart des pays asiatiques, dont l'Inde, le Népal, la Malaisie, les Philippines et l'Indonésie. Par exemple, l'Indonésie avait une séroprévalence d' environ 15 % en janvier 2021, comparable à celle de nombreux pays occidentaux.

Il ne reste que quelques pays asiatiques aberrants , comme le Japon, la Corée, Taïwan et les pays du Mékong que sont la Thaïlande, le Vietnam, le Cambodge et le Laos. Dans ces pays, le coronavirus a circulé à un faible niveau , mais il n'y a pas eu jusqu'à présent d'épidémie majeure à l'échelle nationale.