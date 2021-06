Les "fact-checkers" de Facebook pourraient être politiquement biaisés eux-mêmes, admet le vice-président du géant de la technologie Nick Clegg (Daily Mail)

Les "fact-checkers" de Facebook pourraient être politiquement biaisés eux-mêmes, admet le vice-président du géant de la technologie Nick Clegg

Article originel : Facebook 'fact-checkers' could be politically biased themselves, admits the tech giant's vice-president Nick Clegg

Daily Mail

L’ancien Vice-Premier ministre a fait cette admission aux fonctionnaires de l’UE en novembre lors d’entretiens sur la façon dont le géant de la technologie s’attaquait à la désinformation inondant son site.

Facebook a annoncé des mesures de vérification des faits en 2016 alors qu’il prétend que son incapacité à supprimer le contenu trompeur a contribué à renverser l’élection présidentielle étatsunienne de cette année en faveur de Donald Trump.

Les mesures, qui permettent aux utilisateurs d’alerter Facebook sur des contenus qu’ils croyaient être faux, ont été applaudis par de nombreuses personnes - mais les critiques ont décrié cette intervention, avertissant que Facebook s’appuierait sur des vérificateurs de faits de gauche.

Au cours des dernières semaines, une énorme controverse a entouré sa décision de censurer des articles affirmant que la COVID-19 aurait pu être causée par l’homme et avoir fait l’objet de fuites à partir de Wuhan...

Lire la suite