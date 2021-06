Les gouvernements doivent cesser de jouer à Dieu (Spiked)

Les gouvernements doivent cesser de jouer à Dieu Article originel : Governments need to stop playing God Par David Thunder Spiked, 1.06.21

De nombreux gouvernements occidentaux, avec la bénédiction de leurs conseillers scientifiques, ont suspendu les droits civils fondamentaux et placé de fait les ministres du gouvernement au-dessus de leur propre constitution - prétendument pour protéger la santé publique. Au lieu d'améliorer et de développer les installations hospitalières, d'accélérer le développement de traitements prometteurs et d'offrir une protection ciblée aux personnes âgées et vulnérables, les gouvernements ont confiné les citoyens chez eux, fermé les entreprises, fortement restreint les rassemblements publics et tenté de réglementer la vie interne des ménages.



Si l'exercice de ces pouvoirs extraordinairement intrusifs et illibéraux avait permis de juguler la pandémie, nous pourrions les considérer comme des maux regrettables mais opportuns. Mais nous savons aujourd'hui, grâce à des comparaisons internationales, que les politiques de confinement sévères n'ont guère contribué à atténuer l'incidence globale de la maladie et de la mortalité par rapport à des restrictions plus modérées visant à distendre la société. Nous savons également, en examinant les données sur le chômage, les fermetures d'entreprises, la santé mentale et les retards dans les traitements non covidiens, que le fait d'isoler de force des personnes en bonne santé les unes des autres inflige aux citoyens des préjudices considérables et parfois irréparables.

Plusieurs études évaluées par des pairs ont été incapables de trouver une corrélation intéressante entre la rigueur ou la durée des confinements et les vies sauvées. Les régions qui ont imposé des restrictions extrêmement agressives à l'échelle de la société en matière de la Covid ont connu des niveaux de surmortalité comparables à celles de régions où les interventions gouvernementales étaient beaucoup plus ciblées et modérées - il suffit de comparer le Royaume-Uni et la Suède en Europe, ou la Californie et la Floride aux États-Unis...

