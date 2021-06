Malgér l'augmentation de l'incidence de la Covid-19, malgré les offres de paiement en espèces, les menaces de licenciement, les Russes se vaccinent peu selon Reuters

D’après Reuters, l’utilisation de vaccins reste faible en Russie, malgré la flambée des cas de COVID-19 et les offres de paiements en espèces pour être vacciné et les menaces de licenciement pour avoir refusé. Le Kremlin se plaint maintenant de « nihilisme ».



Source :

- Reuters Covid surges, but Russians resist coaxing and compulsion to get vaccinated