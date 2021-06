Mensonges contagieux : Les CDC affirment que les hospitalisations augmentent chez les adolescents non vaccinés - contrairement à leurs propres données. (The Blaze)

Horowitz : Mensonges contagieux : Les CDC affirment que les hospitalisations augmentent chez les adolescents non vaccinés - contrairement à leurs propres données. Article originel : Horowitz: Contagious lies: CDC claims hospitalization rising among unvaccinated teens — contrary to its own data Par Daniel Horowitz The Blaze, 7.06.21

Nous savions tous que cela allait arriver. Pour justifier la vaccination forcée des enfants, les pouvoirs en place devraient, d'une manière ou d'une autre, annuler 15 mois d'observations selon lesquelles la COVID est moins dangereux pour les enfants que la grippe et que les enfants non vaccinés sont moins à risque que les adultes vaccinés (100 fois moins à risque que les personnes âgées), même si nous devons croire les données d'efficacité de Pfizer.



"Le directeur du CDC fait état d'un pic d'hospitalisations chez les adolescents et exhorte les parents à vacciner les enfants de plus de 12 ans", tel était le titre du journal The Hill de vendredi, qui rendait compte de la nouvelle étude du CDC sur les hospitalisations. Naturellement, cela a attiré mon attention car nous savons tous que les hospitalisations dans toutes les tranches d'âge ont atteint des niveaux records dans tout le pays ces dernières semaines. Il s'avère qu'avec son rapport hebdomadaire sur la morbidité et la mortalité (MMWR), le CDC a publié une "étude" censée montrer une augmentation des hospitalisations chez les jeunes de 12 à 17 ans, un tiers d'entre eux étant placés en soins intensifs et 5 % sous ventilateur.

Une nouvelle étude du @CDCMMWR révèle que sur 204 adolescents hospitalisés pour le COVID-19 entre janvier et mars 2021, près d'un tiers ont été admis...

- CDC (@CDC)1622819402.0

La directrice du CDC, Rochelle Walensky, était prête à bondir. "Je suis profondément préoccupée par le nombre d'adolescents hospitalisés et attristée de voir le nombre d'adolescents qui ont dû être traités dans des unités de soins intensifs ou sous ventilation mécanique", a déclaré Walensky dans un communiqué.

Bien sûr, la solution est la grande thérapie génique expérimentale. "Jusqu'à ce qu'ils soient complètement vaccinés, les adolescents doivent continuer à porter des masques et à prendre des précautions lorsqu'ils sont en présence d'autres personnes [sic] qui ne sont pas vaccinées, afin de se protéger eux-mêmes, ainsi que leur famille, leurs amis et leur communauté", a déclaré Walensky.

CNN s'est consciencieusement fait l'écho de ces fausses données et des prémisses qu'elles engendrent, sans les examiner.

Un nouveau rapport du CDC montre une augmentation récente des hospitalisations dues au Covid-19 chez les personnes âgées de 12 à 17 ans, ce qui renforce l'imp...

- CNN Breaking News (@CNN Breaking News)1622819579.0

Mais il y a un problème. Les données du CDC montrent que les hospitalisations, tous groupes confondus, ont chuté au cours des six dernières semaines. Il s'avère qu'ils ont choisi des points de départ et d'arrivée arbitraires - une vieille astuce utilisée pour les études de masques - qui coïncident avec une période d'augmentation des hospitalisations dans tous les groupes d'âge, y compris ceux ayant un taux de vaccination élevé.

La période d'étude du rapport des CDC allait du 1er mars 2020 au 24 avril 2021. Il se trouve que le 24 avril correspondait à peu près à la période de pointe pour TOUS les groupes d'âge !

Devinez où le CDC a arrêté son étude :

- Woke Zombie 😊 (@Woke Zombie 😊)1622829400.0

La majeure partie de cette mini-augmentation (après la grande propagation hivernale) était due à la propagation finale du printemps dans le nord-est et le haut du Midwest. Sur la base des gros titres du CDC, on pourrait penser que les hospitalisations d'enfants se propagent maintenant et qu'elles augmentent par rapport aux autres groupes d'âge. En réalité, elles ont chuté et n'ont que légèrement augmenté par rapport à un niveau de base proche de zéro plus tôt dans l'année, tout comme d'autres groupes.

Depuis 2 jours @CDCgov @CDCDirector ont faussement prétendu que les hospitalisations d'enfants #COVID19 sont en hausse et utilisent ce c...

- Philip Holloway 😊 (@Philip Holloway 😊)1622899248.0

S'il y a quelque chose, le "pic" d'hospitalisation du 24 avril chez les adolescents était plus bas que le pic pendant l'hiver, pourtant personne n'a jamais senti qu'il y avait une situation d'urgence avec les hospitalisations pour la COVID chez les adolescents pendant les pires mois de l'hiver.

C'est la même chose que le CDC et d'autres ont fait lorsqu'ils ont choisi des points de départ et d'arrivée arbitraires l'année dernière, montrant une baisse des cas après l'instauration des masques obligatoires, tout en ignorant l'augmentation massive qui a suivi pendant l'hiver dans ces mêmes endroits.

Mais voici le clou du spectacle : les taux d'hospitalisation chez les enfants ont en fait augmenté plus lentement au début du printemps que chez les personnes de plus de 65 ans, qui sont les plus vaccinées.

4/ La "hausse des hospitalisations" ne tient pas compte non plus d'un contexte très important - les hospitalisations ont augmenté dans TOUS les groupes d'âge...

- Eric (@Eric)1622832099.0

Donc, il n'y a aucun moyen d'attribuer cette augmentation superficielle avec un point de départ et d'arrivée arbitraire à l'absence de vaccination. C'est simplement le reflet d'une période où les cas ont légèrement augmenté dans une minorité du pays (tout en chutant dans le Sud et l'Ouest). Le petit nombre d'hospitalisations d'enfants a augmenté proportionnellement à l'augmentation de base pendant toute autre période de propagation. Bien sûr, aujourd'hui, les hospitalisations sont plus faibles que jamais. Il n'y a aucune preuve que les taux de vaccination aient joué un rôle quelconque dans cette tendance...

