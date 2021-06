Messieurs Macron et Darmanin, cessez de jouer les pompiers pyromanes !

Le 15 mai, la manifestation prévue à Paris en soutien au peuple palestinien est interdite sur ordre du ministre de l’intérieur.

Cette interdiction visait d'après Emmanuel Macron et Gérald Darmanin à empêcher toute éventuelle expression d’antisémitisme et à protéger les juives et les juifs français.es d’actes antisémites. Et pourtant, le même jour, plusieurs dizaines de défilés ont eu lieu en France sans le moindre incident.

Nous, qui sommes juives et juifs français.es, disons ça suffit !

Ça suffit de voir Gérald Darmanin jouer les remparts contre l’antisémitisme et le racisme, lui qui s’indigne de la présence de produits alimentaires casher et halal dans les gondoles des supermarchés ! Le même qui vante la politique de Napoléon en écrivant qu’il « s’intéressa à régler les difficultés touchant à la présence de dizaines de milliers de Juifs en France » dans son livre Le séparatisme islamiste (éditions de l’Observatoire, 2021).

Ça suffit de parler au nom des juives et juifs français.es en interdisant la manifestation parisienne contre la politique du gouvernement Netanyahou, le plus extrémiste de droite qu'ait connu Israël durant toute son existence !

Ça suffit de vouloir interdire toute critique de la politique de colonisation menée par les gouvernements israéliens au nom de la lutte contre l’antisémitisme, en criminalisant le soutien à la lutte du peuple palestinien !

Ça suffit de considérer le CRIF comme le représentant de l’opinion de tou.tes les juives et juifs de France.

Nous nous élevons contre les utilisations de l’histoire de l’extermination des juives et juifs d’Europe par des États et des criminels européens. La mémoire de la Shoah n’appartient, pas plus aux juives et juifs qui soutiennent inconditionnellement le gouvernement israélien, qu’à nous qui le critiquons.

Nous condamnons la politique de colonisation et de discrimination du gouvernement israélien, contraire au droit international.

Nous appelons tou.tes celles et ceux qui veulent une paix juste et durable entre israéliens et palestiniens à proclamer que cela passe par la réalisation du droit du peuple palestinien à déterminer démocratiquement et librement son avenir.