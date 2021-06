Newsletter n°389

Article de la semaine

- Selon une étude scientifique publiée dans "Vaccines" le taux de mortalité lié à la vaccination nécessiterait de repenser la politique de vaccination

Un examen des données sur l’efficacité et l’innocuité des vaccins contre la COVID-19 en vient à la conclusion troublante que pour "trois décès évités par la vaccination, nous devons en accepter deux infligés par la vaccination" tandis que quatre autres souffrent d’effets secondaires graves. Les auteurs concluent : « Ce manque d’avantages clairs devrait amener les gouvernements à repenser leur politique de vaccination. » et sans doute ne vacciner que les personnes à risque. Ils terminent leur article par "À l’heure actuelle, nos estimations montrent que nous devons accepter quatre effets secondaires mortels et 16 effets secondaires graves pour 100 000 vaccinations afin de sauver la vie de 2 à 11 personnes pour 100 000 vaccinations, ce qui place les bénéfices et les risques dans le même ordre de grandeur." Les auteurs font remarquer que cette conclusion est fondée sur les effets indésirables signalés, alors que le nombre réel d’effets indésirables peut être considérablement plus élevé...