Pourquoi Boris Johnson doit mettre fin à ce dangereux programme de vaccination des enfants (Conservative Woman)

Si, il y a un an, quelqu'un avait demandé si nous devions administrer aux enfants un tout nouveau vaccin sans données de sécurité à long terme pour une maladie qui les affecte à peine, on lui aurait ri au nez. Mais nous voici aujourd'hui en train d'envisager de faire exactement cela, et pas même en prétendant que c'est pour leur propre sécurité. C'est parce que les adultes pensent qu'il est normal de demander aux enfants de prendre un médicament qui peut leur causer du tort pour nous protéger. Pourtant, les adultes qui réclament cette mesure ont tous déjà été vaccinés.



Il y a deux semaines, 40 médecins britanniques ont écrit à la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) et au Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI) pour demander l'arrêt de toute proposition visant à élargir l'autorisation d'urgence temporaire pour les vaccins contre la COVID-19 aux enfants en raison de problèmes de sécurité majeurs. Nous apprenons maintenant qu'il s'agit d'une question d'éthique tellement complexe que le JCVI va en transférer la responsabilité au Premier ministre. L'ensemble de la gestion de la pandémie a été politisé au détriment d'un débat scientifique et éthique ouvert et il est totalement inapproprié que la santé des enfants devienne un ballon politique potentiel. L'urgence d'un tel débat a été renforcée par l'approbation, d'abord en Amérique du Nord et maintenant en Europe, de la vaccination des jeunes de 12 à 17 ans, et la demande de Pfizer est actuellement déposée auprès de la MHRA. Quelle est donc la base médicale, éthique et juridique d'une telle démarche ?

Les arguments médicaux en faveur des enfants

Les enfants sont heureusement exposés à un risque incroyablement faible de contracter la COVID-19, la grande majorité d'entre eux présentant des symptômes légers ou nuls, peu d'hospitalisations et encore moins de cas nécessitant des soins intensifs. Neuf décès associés au Covid ont été enregistrés chez des enfants de moins de 15 ans en 2020. Tous ces décès étaient liés à des pathologies antérieures limitant le pronostic vital et représentaient 0,3 % des décès toutes causes confondues dans cette tranche d'âge. Tout adolescent présentant un risque extrêmement élevé peut déjà recevoir un vaccin et cela ne devrait pas influencer la politique pour tout un groupe d'âge. La longévité a également été évoquée comme une préoccupation, mais chez les enfants, elle est plus légère et de plus courte durée que chez les adultes, des études faisant état d'une récupération complète.



Sécurité

Si la maladie est extrêmement bénigne chez les enfants, qu'en est-il des effets indésirables potentiels de la vaccination ? Tragiquement, ces dernières semaines, des rapports ont fait état d'une thrombocytopénie thrombotique (TIV), une affection extrêmement rare, survenue chez un nombre important de jeunes adultes après la vaccination, avec des accidents vasculaires cérébraux, parfois mortels. La TIV n'a été détectée dans aucun des essais, mais la MHRA estime désormais que l'incidence de la vaccination par AstraZeneca est de 1 sur 77 000, déclarant que "les données montrent que le taux d'incidence rapporté est plus élevé chez les jeunes adultes que chez les adultes plus âgés". Les médecins qui conseillent un individu sur les avantages et les risques sont laissés à l'appréciation de ce taux, mais le vaccin d'AstraZeneca a été retiré pour les moins de 30 ans et, plus tard, pour les moins de 40 ans, et l'essai d'Oxford sur les enfants a été suspendu. Pfizer semble avoir des problèmes thrombotiques similaires, mais peut-être à un taux plus faible, et il s'agit probablement d'un effet de classe impliquant la protéine spike. En ce qui concerne Pfizer, le ministère israélien de la Santé a confirmé que la myocardite se produit à un taux de 1 sur 41 730 pour la deuxième dose chez les jeunes hommes âgés de 16 à 30 ans, mais le taux le plus élevé est enregistré chez les 16-19 ans. Il ne s'agit pas d'effets secondaires insignifiants : ils sont potentiellement mortels ou peuvent changer le cours de la vie et semblent se produire à un taux supérieur à celui des conséquences graves des infections infantiles à Covid. Et ce, sans tenir compte des effets indésirables à long terme encore inconnus et en gardant à l'esprit que seuls 1 134 enfants ont participé aux essais vaccinaux lors des essais de Pfizer. Conformément au principe "First do no harm" ("En premier ne pas nuire"), la vaccination systématique des enfants contre la COVID-19 est contre-indiquée.



Avantages sociétaux de la vaccination des enfants

Le consensus semble être que les enfants n'en ont pas besoin pour eux-mêmes, mais il est avancé que les vacciner pourrait contribuer à réduire la transmission ascendante de l'école aux adultes plus âgés. En réalité, les écoliers n'ont joué qu'un petit rôle dans la transmission du COVID-19, et les adultes vivant avec de jeunes enfants ont un risque réduit de maladie grave. Tous les adultes âgés ou vulnérables, qui s'inquiètent à juste titre de la possibilité d'attraper le SRAS-CoV-2, se sont vu offrir une, voire deux doses d'un vaccin dont on nous assure qu'il est très efficace.

Les inquiétudes concernant l'émergence de variants possibles chez les personnes non vaccinées ont été remises en question ; des infections banales chez les écoliers pourraient en fait contribuer à renforcer l'immunité de leurs contacts adultes. Il a également été suggéré que la vaccination pourrait réduire les perturbations de l'enseignement, mais il existe bien sûr une solution beaucoup plus simple, qui consiste à s'assurer que les enfants malades ne vont pas à l'école et s'auto-isolent avec leurs contacts familiaux, comme c'est le cas actuellement, tout en supprimant l'obligation pour tous leurs camarades de classe en bonne santé de faire de même. C'est cette mesure, jamais utilisée lors d'une précédente pandémie, qui a le plus perturbé l'enseignement, avec en moyenne 40 élèves manquant deux semaines d'école pour chaque enfant dont le test est positif.

Le droit du consentement

Le principe du consentement éclairé est au cœur des bons soins médicaux. Le consentement doit être donné volontairement et librement. Les informations doivent être pertinentes pour chaque patient, couvrir les avantages et les risques, les questions doivent recevoir une réponse complète, sans incitation ni coercition. Il est donc particulièrement inquiétant que le matériel pédagogique distribué dans les écoles de Londres montre des photos de victimes de la variole et de la polio, suivies de "Quand vais-je être vacciné ?" et de questions émotives telles que "Accepteriez-vous de vous faire vacciner pour protéger vos amis et votre famille ? Le syndicat d'enseignants ASCL a proposé de faciliter les vaccinations dans les écoles, la pression des pairs contribuant à garantir un taux d'acceptation élevé. Il a également été suggéré que l'assouplissement d'autres mesures, telles que le port de masques dans les écoles galloises, pourrait être lié au déploiement du vaccin. La "compétence Gillick", qui permet de passer outre le consentement parental, est également techniquement possible pour les 12-15 ans. Est-ce vraiment la façon dont nous souhaitons que les enfants de la nation soient confrontés à cette décision ?



Les enfants ont eu une année de bouleversements éducatifs et émotionnels pour protéger ceux qui se trouvent à l'autre extrémité de la tranche d'âge, dont on nous assure qu'ils sont maintenant protégés par leurs propres vaccins. Il est maintenant temps, comme cela devrait toujours être le cas, que les adultes protègent les enfants. J'espère que notre Premier ministre sera d'accord.