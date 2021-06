Premier cas d’étude post mortem chez un patient vacciné contre le SRAS-CoV-2 (Journal of Infectious Disease)

Premier cas d’étude post mortem chez un patient vacciné contre le SRAS-CoV-2 Article originel : First case of postmortem study in a patient vaccinated against SARS-CoV-2 International Journal of Infectious Disease, Juin 2021 https://doi.org/10.1016/j.ijid.2021.04.053

Résumé :

Un homme de 86 ans, qui n’avait aucun symptôme auparavant, a reçu la première dose du vaccin à ARN messager BNT162b2 contre la COVID-19. Il est mort 4 semaines plus tard d’une insuffisance rénale et respiratoire aiguë. Bien qu’il n’ait présenté aucun symptôme spécifique de la COVID-19, il a obtenu un résultat positif au test de dépistage du SRAS-CoV-2 avant de mourir. La liaison aux antigènes de la protéine Spike (S1) a montré des niveaux significatifs pour l’immunoglobuline (Ig) G, tandis que les IgG/IgM (nucléocapside: NCP) n’ont pas été obtenus. Une bronchopneumonie aiguë et une défaillance tubulaire ont été attribuées comme cause de décès par l’autopsie; toutefois, nous n’avons observé aucune caractéristique morphologique de la COVID-19. La cartographie moléculaire post-mortem par réaction en chaîne de la polymérase en temps réel a révélé des valeurs seuils pertinentes du cycle du SRAS-CoV-2 dans tous les organes examinés (oropharynx, muqueuse olfactive, trachée, poumons, cœur, rein et cerveau) sauf pour le foie et le bulbe olfactif. Ces résultats pourraient suggérer que la première vaccination induit l’immunogénicité mais pas l’immunité de stérilisation (neutralisation)....



