« Protégez-les à mort » : Les règles de la COVID-19 pour les soins aux aînés sous le feu des critiques (AP)

« Protégez-les à mort » : Les règles de la COVID-19 pour les soins aux aînés sous le feu des critiques

Article originel : ‘Protected them to death’: Elder-care COVID rules under fire

Associated Press

Barbara et Christine Colucci ont hâte d’enlever leurs masques et d’embrasser leur mère de 102 ans, qui est atteinte de démence et qui se trouve dans une maison de soins infirmiers à Rochester, dans l’État de New York. Ils aimeraient avoir plus de deux personnes dans sa chambre à la fois pour que les membres de sa famille puissent être là aussi. « Nous ne savons pas combien de temps elle va rester en vie », a déclaré Christine Colucci, « alors c’est comme, s’il vous plaît, donnez-nous cette dernière chance avec elle dans ses derniers mois sur cette terre d’avoir cette interaction. »

Les restrictions liées à la pandémie disparaissent presque partout, sauf dans de nombreux maisons de soins pour personnes âgées des Etats-Unis. Des règles conçues pour protéger les personnes les plus vulnérables du pays contre la COVID-19 sont toujours appliquées, même si 75 % des résidents des maisons de soins sont maintenant vaccinés et que les infections et les décès ont chuté. La frustration s’est installée lorsque des familles de partout dans le pays rendent visite à leurs mères et, ce week-end de la fête des Pères, à leurs pères. Les câlins et les baisers sont toujours découragés ou interdits dans certaines maisons de retraite. Les résidents dînent dans un isolement relatif et jouent au bingo et font de l’artisanat à distance. Les visites sont limitées et doivent être brèves, et elles sont complètement interrompues si le test de dépistage du coronavirus est positif...