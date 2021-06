Rétractation de Takieddine : Michèle Marchand a été incarcérée (Mediapart)

La papesse de la presse people et confidente de plusieurs couples présidentiels (les Sarkozy et les Macron), Michèle Marchand, surnommée « Mimi », a été placée en détention, vendredi 18 juin, dans l’un des volets du scandale des financements libyens.

C’est l’un des personnages les plus discrets et les plus puissants du monde politico-médiatique français. La papesse de la presse people et confidente de plusieurs couples présidentiels (les Sarkozy et les Macron), Michèle Marchand, surnommée « Mimi », a été placée en détention, vendredi 18 juin, dans l’un des volets du scandale des financements libyens, selon plusieurs sources...

Lire la suite