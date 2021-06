Rétractation de Takieddine : Sarkozy et Herzog sont cités dans l’enquête (Mediapart)

La patronne de l’agence Bestimage Michèle Marchand et ses quatre complices présumés, poursuivis pour « subornation de témoin » et « association de malfaiteurs », ont l’interdiction de rencontrer Nicolas Sarkozy, son avocat Me Thierry Herzog et le directeur de Paris Match et du JDD Hervé Gattegno.

Si la justice a qualifié la rétractation de Ziad Takieddine dans l’affaire Sarkozy-Kadhafi de « subornation de témoin » et d'« association de malfaiteurs » présumées, c’est qu’elle a été, d’après le soupçon des enquêteurs et des juges, un travail collectif...



