Les nouveaux Aztèques. Sacrifice d'enfants et tromperie au temps des Covidiens (Conservative Woman)

Sacrifice d'enfants et tromperie au temps des Covidiens Article originel : Child Sacrifice and deception in the time of the Covidians Par Michael Driver Conservative Woman, 11.06.21

‘Si les Aztèques semblent méconnaissablement étrangers à l’esprit moderne, il se peut que l’esprit moderne ne se reconnaisse pas dans les Aztèques. Nous ne pouvons pas comprendre les Aztèques parce que nous ne voulons pas nous comprendre » – John Gray, The Soul of The Marionnette ("L’âme de la marionnette").



Dans son magnifique livre Conquistador: Hernan Cortes, King Montezuma and the Last Stand of the Aztecs,("Conquistador : Hernan Cortes, le roi Montezuma et la dernière prise des Aztèques"), l’historien Buddy Levy décrit la réaction de Montezuma à l’arrivée des Espagnols :

"Après que ses prêtres aient sacrifié une douzaine d’enfants, croyant que la survie de l’univers dépendait d’eux, Montezuma s’agenouillait devant la lueur du feu et priait pour la vision, pour la vérité."

Lorsque Montezuma permit à Cortes d’entrer dans le sanctuaire pour assister à des scènes qu’aucun Européen n’avait jamais vues, Cortes fut dégoûté. Il déclara que les idoles aztèques « ne sont pas des dieux, mais de mauvaises choses [...] des démons ». Montezuma était provocateur : « Nous les tenons pour très bons. Ils nous donnent la santé et la pluie et les récoltes et le temps, la fertilité et toutes les victoires que nous désirons. Nous sommes donc tenus de les adorer et de leur faire des sacrifices [...] Ne leur en dites pas plus. »

Le 3 juin, la MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) a approuvé l’utilisation du « vaccin » Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 chez les enfants âgés de 12 à 15 ans. Selon le BMJ, seulement huit enfants sont inscrits dans les données officielles sur les décès attribuables à la COVID-19, tous atteints de maladies préexistantes graves connues.

Si nous « vaccinons » les 5 millions d’enfants de 12 à 15 ans de ce pays, des dizaines, voire des centaines, mourront directement. Tout cela pour une maladie qui ne représente aucune menace pour eux et pour laquelle il n’y a pas un seul exemple dans le monde entier d’un enfant qui transmet la COVID à un enseignant en classe.

À quels dieux sacrifions-nous ces enfants? Le dieu de la « sécurité sanitaire »? Les Aztèques ont choisi les enfants pour les sacrifier. Les nôtres viendront au hasard de la population. Est-ce que cela améliore les choses? Sommes-nous absous parce que c’est une question de naïveté? Quelle superstition a enthousiasmé notre population pour que nous recréons les rituels d’une civilisation morte depuis longtemps ? La superstition que le vaccin est une sorte de panacée? Est-ce que quelqu’un peut croire que je viens de taper ce paragraphe ?



Nous avons tous été trompés par les politiciens, les médias et les compagnies pharmaceutiques. La legerdemain est la confusion du risque absolu et relatif dans l’esprit de la population. Comem toutes les grandes arnaques, la tromperie est bien visible, mais la cible ne veut pas la voir. À mon avis, l’une des raisons est peut-être qu’il s’agit de mathématiques et que ce n’est pas immédiatement facile à comprendre. Lorsque les calculs ne sont pas simples, nous nous retrouvons en 5e période un vendredi après-midi et nous nous éteignons. Je vais me préparer à une chute massive en essayant de simplifier les maths détestés et d’exposer l’arnaque :

Dans un monde où j’ai 1 euro et vous avez 2 euro, en termes « relatifs », vous êtes 100 % mieux lotis que moi, mais en termes « absolus », aucun de nous n’est riche. « Relatif » compte dans l’échantillon de moi et de vous, « absolu » lorsque nous vivons dans la population du monde réel.



Les compagnies pharmaceutiques affirment que leurs vaccins sont efficaces à environ 95 p. 100. Toutefois, elles citent une efficacité relative et non absolue. C’est le même principe que le simple exemple ci-dessus, tout comme dans le monde réel où avoir un euro de plus que moi n’est en grande partie pas pertinent. Si vous prenez un vaccin avec une efficacité absolue d’environ 1 p. 100, vous n’êtes pas beaucoup plus protégé que moi. Ces deux chiffres sont tirés des soumissions d’essais cliniques des sociétés pharmaceutiques.