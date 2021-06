Selon CNBC, Alex Gorsky, le PDG de Johnson & Johnson, a déclaré mercredi que les gens devront probablement recevoir chaque année des doses de vaccin contre la COVID-19 parallèlement au vaccin contre la grippe pour les prochaines années

Alex Gorsky, le PDG de Johnson & Johnson, a déclaré mercredi que les gens devront probablement recevoir des doses de vaccin contre la COVID-19 parallèlement au vaccin contre la grippe pour la prochaine année pendant « plusieurs années », rapporte CNBC.



Source :

- CNBC “Johnson & Johnson CEO says people will likely need Covid vaccine with annual flu shot for next several years as variants spread”