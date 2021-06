[MAJ] Selon le Dr Piero Volpi, tous les footballeurs de l'Inter de Milan, et donc Christian Ericksen, devaient être vaccinés contre la Covid

Dans un article publié le 18 mai 2021, le médecin sportif de l'Inter, le Dr Pierro Volpi déclare que tous les footballeurs de l'Inter de Milan étaient vaccinés contre la Covid. C'est un lecteur de notre site qui nous a envoyé l'article intitulé en italien "Inter, il medico Volpi: 'Pochi infortuni e 5000 tamponi, così nasce lo scudetto. A marzo i giorni più duri, ora tutti vaccinati'"

publié dans Calcio mercato :le 18 mai 2021 :

(Traduction SLT : "Le médecin Volpi de l'Inter "Peu de blessures et 500 prélèvements, c'est comme cela que le Scudetto est né. Les jours les plus durs l'ont été en mars, maintenant tous vaccinés".)

Toutefois dans l'article, le médecin déclare que lors du prochain championnat "tout le monde sera vacciné au début". Il est donc difficile de dire si Eckert avait déjà été vacciné ou si il allait être vacciné avant le prochain championnat d'Italie.



Le directeur de l'Inter de Milan, Guillaume Marotta, a démenti qu'Ericksen, membre de l'Inter de Milan, ait été dépisté positif à la Covid ou bien qu'il ait reçu le vaccin. L’homme de 64 ans a rapidement écarté l’idée qu’Eriksen avait été frappé par la COVID-19, tout en déclarant que l’Inter et lui n’étaient pas libres de fournir d’autres détails à moins que l’équipe médicale du Danemark ne le fasse d’abord. Il a ajouté « Il n’avait pas la COVID-19 et n’a pas été vacciné non plus ...»



Source :

- Goal.com Eriksen has sent message to Inter group chat following collapse, confirms CEO Marotta









A suivre...