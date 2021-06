Selon le Wall Street Journal, des données sur les gènes de la COVID-19 qui auraient pu contribuer à la recherche sur la pandémie ont été retirées de la base de données du NIH

Selon le Wall Street Journal, des données sur les gènes de la COVID-19 qui auraient pu contribuer à la recherche sur les épidémies précoces ont été retirées d'une base de données – Un chercheur chinois a dit aux National Institutes of Health de supprimer les séquences de gènes clés des premiers cas de COVID-19 de sa base de données, rapporte le Wall Street Journal. Ce qui soulève des préoccupations au sujet d’un camouflage.



Source : - Wall Street Journal, 23.06.21 Chinese Covid-19 Gene Data That Could Have Aided Pandemic Research Removed From NIH Database

Pour poursuivre l’origine de la pandémie, les scientifiques doivent avoir accès à des informations qui pourraient faire la lumière sur la façon dont le virus a émergé dans la population humaine et a commencé à se propager. Le retrait de l’information d’une base de données peut compliquer leur recherche, ce qui peut ralentir leur recherche, tout comme le manque d’accès à d’autres recherches. Une équipe internationale dirigée par l’Organisation mondiale de la Santé ainsi que d’autres scientifiques étudient comment la pandémie a commencé.

Selon la déclaration du NIH, le scientifique qui a soumis les séquences a demandé en juin 2020 qu’elles soient supprimées parce qu’elles avaient été mises à jour et devaient être affichées dans une autre base de données non précisée. L’enquêteur a dit qu’ils voulaient que l’ancienne version soit supprimée pour éviter la confusion, selon le NIH.

Des chercheurs chinois ont d’abord soumis les séquences à la base de données du NIH en mars 2020 et ont publié des informations à leur sujet dans un document sur un serveur de préimpression, selon le NIH. Le document décrit l’utilisation d’une technologie avancée de séquençage pour détecter le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19. Les chercheurs n’ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaires.

La Commission nationale de la santé de la Chine n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

L’un des défis pour les scientifiques qui étudient l’origine du virus est le manque de données sur les premiers cas à Wuhan, explique le Dr Bloom dans son article. Selon lui, ces données sont principalement limitées aux séquences de virus obtenues en décembre 2019 auprès d’une douzaine de patients liés au marché des produits de la mer de Huanan, le site de la première éclosion connue de la COVID-19, et à un petit nombre de séquences supplémentaires recueillies avant la fin de janvier 2020...

