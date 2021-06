Selon The Australian, les États-Unis ont payé l'Armée de libération du peuple chinois pour concevoir le nouveau coronavirus

Zhou Yusen, un scientifique militaire décoré de l'Armée populaire de libération (APL) qui a travaillé avec l'Institut de virologie de Wuhan ainsi qu'avec des scientifiques étatsuniens, a déposé un brevet le 24 février 2020, selon des documents obtenus par The Australian. L'article s'intitule "US paid Chinese People's Liberation Army to engineer Coronavirus" ("Les États-Unis ont payé l'Armée de libération du peuple chinois pour concevoir le coronavirus.")

Selon le journal, "le brevet - déposé par l'"Institut de médecine militaire, Académie des sciences militaires de l'APL" - a été déposé cinq semaines seulement après que la Chine ait admis qu'il y avait une transmission interhumaine du virus, et quelques mois avant que Zhou ne meure dans des circonstances mystérieuses.



Selon The New York Post, le professeur Nikolai Petrovsky de l'université Flinders a déclaré : "C'est quelque chose que nous n'avons jamais vu se réaliser auparavant, ce qui soulève la question de savoir si ce travail n'a pas commencé beaucoup plus tôt".

- The New York Post, 4.06.21 US-linked Chinese military scientist filed patent for COVID vaccine just after contagion emerged: report ("Un scientifique militaire chinois lié aux États-Unis a déposé un brevet pour le vaccin contre la COVID juste après l'apparition de la contagion : rapport").



Pour ajouter à l'intrigue, Zhou est décédé dans des circonstances mystérieuses en mai de l'année dernière, ce qui est examiné dans le cadre de l'enquête internationale ordonnée par le président Biden, selon The Australian.