Selon une étude scientifique publiée dans Vaccines le taux de mortalité lié à la vaccination nécessiterait de repenser la politique de vaccination

Un examen des données sur l’efficacité et l’innocuité des vaccins contre la COVID-19 en vient à la conclusion troublante que pour "trois décès évités par la vaccination, nous devons en accepter deux infligés par la vaccination" tandis que quatre autres souffrent d’effets secondaires graves. Les auteurs concluent : « Ce manque d’avantages clairs devrait amener les gouvernements à repenser leur politique de vaccination. » et sans doute ne vacciner que les personnes à risque. Ils terminent leur article par "À l’heure actuelle, nos estimations montrent que nous devons accepter quatre effets secondaires mortels et 16 effets secondaires graves pour 100 000 vaccinations afin de sauver la vie de 2 à 11 personnes pour 100 000 vaccinations, ce qui place les bénéfices et les risques dans le même ordre de grandeur." Les auteurs font remarquer que cette conclusion est fondée sur les effets indésirables signalés, alors que le nombre réel d’effets indésirables peut être considérablement plus élevé. En effet, le taux d'effets secondaires rapportés aux autorités sanitaires est souvent nettement inférieur (en général il est seulement de 10% de l'ensemble des effets secondaires) au nombre réel de ces effets secondaires. Ce qui viendrait à dire que la vaccination pourrait être plus néfaste que de ne rien faire dans le cadre de la Covid. Nul doute, que les bons médias de masse ne se feront sans doute pas écho de cette étude. A suivre, donc...

Il est à noter qu'à partir des données de l'ANSM, nous avons retrouvé un taux de décès similaire pour 100.000 vaccinations mais que si nous considérions que seulement 10% des décès étaient rapportés à l'ANSM après vaccination et qu'il y avait 2 injections par personne (avec les vaccins les plus couramment utilisés en France) alors le taux de décès serait environ de 2 à 6 personnes pour 10 000 vaccinations. Voici le résumé de l’article évalué par des pairs par trois scientifiques (polonais, allemand et hollandais) publié dans la revue Vaccines ainsi que la conclusion :

La sécurité des vaccins contre la COVID-19 — Nous devrions repenser la politique

Article originel : The Safety of COVID-19 Vaccinations—We Should Rethink the Policy

Par Harald Walach (1,2,3), Rainer J. Klement (4) et Wouter Aukema (5)

Résumé :

Contexte : Les vaccins contre la COVID-19 ont fait l’objet d’examens accélérés sans données suffisantes sur l’innocuité. Nous voulions comparer les bénéfices et les risques. Méthode : Nous avons calculé le nombre nécessaire pour vacciner (NNTV) à partir d’une grande étude israélienne sur le terrain pour éviter un décès. Nous avons consulté la base de données Adverse Drug Reactions (ADR) de l’Agence européenne des médicaments et du Registre national néerlandais (lareb.nl) pour extraire le nombre de cas signalant des effets secondaires graves et le nombre de cas avec des effets secondaires mortels. Résultat : Le nombre nécessaire pour vacciner (NNTV) se situe entre 200 et 700 pour prévenir un cas de COVID-19 pour le vaccin contre l’ARNm commercialisé par Pfizer, tandis que le NNTV pour prévenir un décès se situe entre 9 000 et 50 000 (intervalle de confiance à 95 %), avec une estimation ponctuelle de 16 000. Le nombre de cas d’effets indésirables signalés est de 700. Le nombre de cas de réactions indésirables est de 700 pour 100000 vaccinations. À l’heure actuelle, nous constatons 16 effets secondaires graves par 100 000 vaccinations, et le nombre d’effets secondaires mortels est de 4-11 par 100 000 vaccinations. Pour trois décès évités par la vaccination, nous devons en accepter deux infligés par la vaccination. Conclusions : Ce manque d’avantages clairs devrait amener les gouvernements à repenser leur politique de vaccination. Les auteurs font remarquer que cette conclusion est fondée sur les effets indésirables signalés, alors que le nombre réel d’effets indésirables peut être considérablement plus élevé :