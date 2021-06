[Vidéo] Six révélations explosives tirées des courriels de Fauci (TownHall)

Six révélations explosives tirées des courriels de Fauci

Article originel : Six Bombshell Revelations from Fauci's Emails

Par Spencer Brown

TownHall, 2.06.21

Note de SLT : pour ne pas faire trop de fixette sur Fauci et ne pas céder au sensionnalisme, lire aussi :

- Lire aussi : SLT 6.12.2020 Le point sur les origines possibles de la Covid-19 : naturelle, artificielle ou infox ? (Vidéos)

Townhall a lu les milliers de pages de courriels que le Dr Fauci a envoyés et reçus au sujet du coronavirus de Wuhan et que Buzzfeed et le Washington Post ont obtenus par le biais de requêtes FOIA afin que vous n'ayez pas à le faire, et voici notre résumé du meilleur des pires messages que le sauveur scientifique de la gauche a offert alors que le COVID se répandait dans le monde.

1. Les scientifiques ont dit à Fauci que la COVID-19 pouvait être fabriqué, mais il les a ignorés. Comme l'a rapporté Katie, Fauci "a été informé par Kristian Andersen, un scientifique du NIH, le 31 janvier 2020, que le coronavirus de Wuhan semblait 'potentiellement fabriqué'. En d'autres termes, il avait été manipulé dans un laboratoire par le biais d'une recherche sur les "gains de fonction." "Et pourtant, ce n'est pas ce qu'il a dit publiquement alors qu'il rejetait la possibilité d'une fuite en laboratoire dans des interviews, lors de témoignages au Congrès et lors de briefings officiels du groupe de travail de la Maison Blanche. Le 18 avril 2020, trois mois après avoir appris que le virus avait l'air d'avoir été fabriqué, Fauci a déclaré aux journalistes à la Maison Blanche, sans équivoque, qu'il ne provenait pas d'un laboratoire. La plupart des médias ont alors rapporté ses remarques comme "déboulonnant" une théorie de la conspiration."

2. Fauci faisait circuler des articles sur la recherche sur les "gains de fonction" le 1er février 2020. À l'époque où parler de la possibilité que le coronavirus de Wuhan provienne d'une concoction fabriquée en laboratoire pouvait vous faire bannir des médias sociaux, le Dr Fauci envoyait des pièces jointes intitulées "SARS Gain of Function.pdf" à des collègues. Un destinataire répondait par courriel en disant "le document que vous m'avez envoyé indique que les expériences ont été réalisées avant la suspension des gains de fonction, mais qu'elles ont depuis été revues et approuvées par les NIH", ajoutant qu'un autre collègue "va essayer de déterminer si nous avons des liens lointains avec ces travaux à l'étranger." Fauci a répondu "Ok. Restons en contact."

3. Fauci a cafté sur Ron DeSantis (gouverneur de Floride) mais est resté silencieux sur Cuomo (gouverneur de New York) Un courriel daté du 19 mars 2020 en a révélé davantage sur la façon dont le chouchou des médias considérait ses fonctions de commentateur, ainsi que son style particulier de traiter avec les dirigeants de l'État qui ne suivaient pas ses conseils "scientifiques", fournissant du fourrage aux démocrates et à leurs alliés médiatiques pour traîner DeSantis tout en fermant les yeux sur New York. Il convient de noter que les courriels de Fauci ne contiennent pas le même dédain pour le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, dont la mauvaise gestion de la COVID a entraîné la mort de résidents de maisons de retraite. "En ce qui concerne les bars et les plages, j'ai alerté à la télévision 2 à 5 fois par nuit pour dire à la jeune génération de commencer à prendre cela au sérieux. Je suis très surpris que le gouverneur DeSantis n'ait pas complètement fermé les bars, même s'ils servent de la nourriture... Je soulèverai cette question lors de la réunion du groupe de travail demain."



4. Fauci savait que les masques ne fonctionnaient pas et a dit aux gens de ne pas les porter

Townhall a également rapporté les communications avec des individus et des médias dans lesquelles Fauci a déconseillé le port de masques pour les voyages, a dit à un doyen d'école de médecine de ne pas rendre les masques obligatoires, et a déclaré que les masques fragiles que la plupart des Etatsunienss ont été forcés de porter étaient inefficaces pour arrêter la propagation du coronavirus de Wuhan. "'Les masques sont en fait destinés aux personnes infectées pour les empêcher de transmettre l'infection à des personnes non infectées plutôt que de protéger les personnes non infectées contre l'infection', a-t-il déclaré. Le masque typique que vous achetez en pharmacie n'est pas vraiment efficace pour empêcher le virus de pénétrer, car il est suffisamment petit pour traverser le matériau. Fauci a conclu en disant 'je ne recommande pas le port d'un masque' pour voyager en avion."

5. Les correspondants chinois Dans des courriels adressés à George Gao, directeur du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies (en Chine, NdT) depuis mars 2020, les deux hommes ont adopté un ton collégial déconcertant, malgré le rôle de la Chine dans le déclenchement de la COVID. "J'espère que la situation aux États-Unis va finir par s'améliorer... Travaillons ensemble pour faire disparaître le virus de la terre", a envoyé Gao par courriel. "Nous allons traverser cette épreuve ensemble", a répondu Fauci. Dans un autre échange, en avril 2020, le fonctionnaire chinois a écrit pour dire : "J'ai vu des nouvelles (j'espère qu'elles sont fausses) selon lesquelles [vous] êtes attaqué par certaines personnes. J'espère que vous allez bien dans une situation aussi irrationnelle". Fauci a répondu : "Tout va bien malgré la présence de certains fous dans ce monde".

6. En mars 2020, Fauci pensait que la COVID s'arrêterait tout seul sans vaccin "La distanciation sociale n'est pas vraiment orientée pour attendre un vaccin.... La proximité des gens maintiendra le R0 supérieur à 1 et même jusqu'à 2 à 3. Si nous pouvons amener le R0 à moins de 1, l'épidémie déclinera progressivement et s'arrêtera d'elle-même sans vaccin."

