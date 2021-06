Une fuite inédite de documents secret défense révèle l’usage massif d’armes françaises dans la guerre au Yémen. Après plusieurs mois d’enquête, Disclose démontre que ces armes sont employées contre des civils (Disclose)

Une plateforme qui reprend les révélations de l'enquête "Made in France " de @Disclose_ngo sur les armes françaises utilisées par l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis dans la guerre au Yémen.

Une fuite inédite de documents secret défense révèle l’usage massif d’armes françaises dans la guerre au Yémen. Après plusieurs mois d’enquête, Disclose démontre que ces armes sont employées contre des civils.

« Madame la ministre, j’ai une question qui va vous agacer… » Nous sommes le 20 janvier 2019, sur France Inter. L’animateur Ali Baddou reçoit la ministre des Armées, Florence Parly. Soudain, il la fixe dans les yeux et parle fort : « Faut-il cesser de vendre des armes à l’Arabie saoudite ? »

Cela fait des mois que la question est dans l’air, mais reste sans réponse. Or les contrats entre la France et l’Arabie saoudite alimentent un débat moral, politique et juridique exigeant. Il se pose en ces termes : la France peut-elle fournir des armes à un client qui s’en sert pour bombarder des civils au Yémen depuis quatre ans ?

Le 26 mars 2015, aux côtés des Emirats arabes unis et de huit pays à majorité sunnite, le prince Mohammed ben Salman ordonne une série de raids aériens et maritimes contre son voisin du Golfe. L’objectif : défendre le régime face aux conquêtes militaires des Houthis, une minorité chiite soutenue par l’Iran.

Aujourd’hui, le pays fait face, selon l’ONU, à « l’une des plus graves crises humanitaires au monde ». 28 millions de Yéménites vivent toujours sous les bombardements et plus de 8 300 civils ont perdu la vie au cours des seules frappes aériennes de la coalition. Dont 1 283 enfants, d’après un recensement du Yemen data project, une ONG qui collecte et recoupe des informations sur les frappes de la coalition...

