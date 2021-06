Vaccination des enfants - implications pour un consentement pleinement éclairé - Les enfants de plus de 12 ans bientôt vaccinés dans les écoles sans le consentement de leurs parents ? (HART)

La compétence de Gillick sera impossible



HART continue d'être profondément préoccupé d'entendre divers députés et représentants du SAGE demander que les enfants soient vaccinés contre la COVID-19 malgré l'absence de données de sécurité à long terme. Un langage inquiétant a été utilisé par les syndicats d'enseignants, laissant entendre que l'utilisation de la " pression des pairs " pourrait être exploitée pour stimuler l'adoption du vaccin par les écoliers, même si une telle coercition serait contraire à l'éthique, sans compter qu'elle serait contraire aux lois et déclarations britanniques et internationales.

Comme nous l'avons signalé la semaine dernière, du matériel éducatif contenant des éléments chargés d'émotion et potentiellement coercitifs circule actuellement dans les écoles. Avec ce type d'informations et de pressions appliquées directement aux enfants, sans passer par les parents et les tuteurs, la prochaine étape du gouvernement sera-t-elle de demander la compétence de Gillick ? Il est certainement inclus dans un document de politique de vaccination du gouvernement à partir de janvier 2021 et il a été récemment rapporté que les enfants allemands dès 12 ans (voir mise à jour à 12h44) peuvent être vaccinés sans le consentement de leurs parents. La plupart des parents ignorent probablement totalement que les vaccinations peuvent être effectuées dans les écoles sans le consentement des parents. Le Livre vert sur la vaccination a été mis à jour en 2013 et stipule que "les jeunes âgés de 16 et 17 ans sont présumés, en droit, être capables de consentir à leur propre traitement médical. Les enfants plus jeunes qui comprennent parfaitement ce qu'implique la procédure proposée (dits "compétents selon Gillick") peuvent également donner leur consentement, même si, idéalement, leurs parents seront impliqués."



La compétence Gillick est conçue pour équilibrer la nécessité d'écouter les souhaits des enfants avec la responsabilité de les garder en sécurité. Elle est utilisée en droit médical pour décider si un enfant de moins de 16 ans est capable de consentir à un traitement médical sans qu'il soit nécessaire d'obtenir l'autorisation des parents ou même de les informer.

Il n'existe pas de questions précises pour évaluer la compétence de Gillick, mais les professionnels doivent être en mesure de satisfaire un certain nombre de critères, notamment la compréhension par l'enfant des risques, des implications et des conséquences qui peuvent découler de sa décision. Il est essentiel que l'enfant soit capable de comprendre l'impact potentiel à long terme de l'intervention médicale, ce qui est actuellement impossible étant donné que les essais de phase 3 du vaccin contre la COVID-19 ne sont pas encore terminés et que, par conséquent, tout effet secondaire à long terme est inconnu.