[Vidéo] Censure par l'ignorance : LCI coupe la parole à Rémi Tell sans comprendre ce qu'il dit à propos du code de Nuremberg (FRance Soir)

Pourquoi cette décision ? Le mot de "Nuremberg" semble avoir piqué au vif les intervenants présents sur le plateau aux côtés de Christophe Beaugrand. Pourtant, Rémi Tell parlait explicitement du "code de Nuremberg", et non du procès en tant que tel.

Il disait, en réaction à l'idée d'une vaccination obligatoire : "Depuis le code de Nuremberg, qui a été édicté après la Seconde Guerre mondiale, on a compris le danger que représentaient les expériences scientifiques". Réponse de Virgine Le Guay : "Vous vous rendez compte que tenir des propos comme ça aujourd'hui c'est totalement irresponsable." Partagée par Christophe Beaugrand : "On ne peut pas comparer n'importe quoi. On vous a laissé aller au bout de votre phrase pour comprendre ce que vous vouliez dire. Je pense qu'on a, hélas, compris ce que vous vouliez dire. Et là, à un moment donné, si vous comparez la campagne de vaccination à l'Allemagne nazie, on va couper la conversation. Je suis désolé, vous êtes allé trop loin." Puis, leur appel a effectivement été coupé alors que Rémi Tell demandait à pouvoir s'expliquer. Il termine donc en vidéo sur Twitter, soutenu par de nombreux internautes...



...

Alors, les "journalistes" ont-ils vraiment compris ? Selon Wikipédia, le code de Nuremberg est "une liste de dix critères qui [...] indiquent les conditions que doivent satisfaire les expérimentations pratiquées sur l'être humain pour être considérées comme acceptables." Cette base de jugement fut le terreau qui a permis à l'éthique médicale de pousser dans l'esprit international, inspirant par exemple la Déclaration d'Helsinki de 1964. Toutefois, "le code de Nuremberg n'est nullement le point de départ de la réflexion éthique et juridique sur l'expérimentation humaine : il récapitule des principes connus et acceptés très antérieurement au jugement, depuis au moins l e XXe siècle".

Où est l'erreur ? L'idée même de songer à une époque noire de notre Histoire serait-elle condamnable, si c'est pour en tirer d'importantes leçons ? Si comparaison n'est pas raison, toujours est-il que de se reposer sur le passé pour comprendre le présent est un exercice nécessaire, peut-être même un "devoir civique", pour reprendre l'expression de Virgine Le Guay. Alors pourquoi n'aurions nous pas le droit, sur un plateau télévisé, de mentionner le code de Nuremberg ? À y regarder de plus près - notamment dans la partie du code qui énumère les articles à respecter pour les expériences médicales acceptables, les mots utilisés semblent appropriés pour parler de la campagne de vaccination que nous connaissons. Il s'agit là ni plus ni moins d'une base de réflexion, qui nous permet de poser les bonnes questions, à qui veut bien les entendre.

Maintenant, si d'aventure ce n'était pas le mot de "Nuremberg" qui dérangeait nos journalistes, mais plutôt celui "d'expériences médicales", rappelons que les vaccins sont encore sous AMM (autorisation de mise sur la marché) conditionnelle, ce qui signifie que toutes les batteries de tests habituellement requises avant le rendu public n'ont pas encore été entièrement réalisées. Par ailleurs, la pression exercée pour la vaccination met en cause le principe du "consentement éclairé"....

