VIDEO : Rencontrez le Forum économique mondial et sa grande réinitialisation (Corbett Report)

VIDEO : Rencontrez le Forum économique mondial Article originel : WATCH: Meet the World Economic Forum Corbett Report

L'épisode 403 du podcast de Corbett Report nous présente l’histoire et l’agenda du Forum Economique Mondial (FEM), les principaux promoteurs de la « Grande Réinitialisation ».

Le Forum économique mondial ne dirige pas le monde, mais en cette période de La Grande Réinitialisation et de la Quatrième Révolution Industrielle, on vous pardonnerait de penser ainsi.

Aujourd’hui, dans le podcast de The Corbett Report, joignez-vous à James pour une balade sauvage à travers les origines troubles du passé du FEM dans l’avenir cauchemardesque qu’il cherche à créer… et comment nous pouvons utiliser cette information pour mieux comprendre et faire dérailler son programme.

