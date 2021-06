Youtube a banni une vidéo du Sénateur Ron Johnson qui critiquait le gouvernement US pour avoir fait fi de la recherche sur les médicaments génériques à bas prix contre la Covid

Le sénateur Ron Johnson a affiché une vidéo d’un discours qu’il a prononcé pour reprocher aux représentants du gouvernement d’avoir « non seulement fait fi de la recherche robuste [sur] l’utilisation de médicaments génériques bon marché pour le traitement précoce de la COVID-19, mais aussi d’y avoir travaillé contre ». et YouTube l’a retiré et l’a banni pendant sept jours.



Source :

- The Federalist YouTube Bans Sen. Ron Johnson For Discussing Early Treatment Of COVID-19