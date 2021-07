160.000 manifestants contre le passe sanitaire en France le 24.07.21, des journalistes des médias d'Etat et de masse chassés des défilés, la haine contre Macron au coeur des rassemblements

Le 24 juillet, 160 000 manifestants ont défilé en France contre le passe sanitaire et la vaccination obligatoire des soignants. Des journalistes de TF1, France 2 ou bien BFM ont été insultés ou/et chassés des défilés, France Télévisions a annoncé qu'elle allait porter plainte . Les manifestants étaient extrêmement variés et scandaient des slogans tels que « Liberté », « Ne touchez pas à nos enfants », « Nous ne sommes pas des cobayes », « Macron démission ». Dans les cortèges parisiens, "entre Marseillaise et chant de l’Internationale, des « gilets jaunes », des sympathisants de La France insoumise, des militants d’extrême droite mais aussi des antivaccins, des défenseurs de causes diverses, des employés inquiets des risques de licenciements s’ils refusent de se faire vacciner ou des jeunes mobilisés pour la première fois ont exprimé leur inquiétude, leur colère contre le gouvernement et, souvent, avec des mots violents, leur haine vis-à-vis du président Emmanuel Macron" ( Le Monde ). Il y avait également de nombreux soignants dans les défilés ( FRance 2 ). Selon Le Monde , Les policiers ont été insultés dans certains défilés ("putes à Macron").

La police anti-émeute a lancé des gaz lacrymogènes et utilisé des canons à eau sur les manifestants à Paris alors que des milliers de personnes manifestent contre le projet de loi exigeant des passeports vaccinaux pour les restaurants et des vaccins pour tous les travailleurs de la santé

