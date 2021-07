60% des personnes admises dans les hôpitaux britanniques pour cause de Covid ont reçu deux doses de vaccin selon Valance qui se corrige et finit par dire le contraire (Al Arabiya / Sky News)

60% des personnes admises dans les hôpitaux britanniques ont reçu deux doses de vaccin Article originel : 60 percent of people being admitted to UK hospitals had two COVID-19 jabs Al Arabiya

Un peu plus tôt, Sir Patrick Vallance a dit à un point de presse que ce chiffre était pour les gens qui se font vacciner. Mais plus tard, il s’est corrigé sur Twitter, disant que la statistique initiale était fausse.

Il a écrit : "Correction d’une statistique que j’ai donnée à la conférence de presse aujourd’hui, 19 juillet.

« Environ 60 % des hospitalisations liées à la COVID-19 ne proviennent pas de personnes vaccinées avec deux doses, mais plutôt de personnes non vaccinées. »...