Alors qu'il est de plus en plus évident que les vaccins ne protègent pas contre les infections, les arguments en faveur de l'octroi de privilèges aux personnes vaccinées s'effondrent (Lockdown Sceptics)

Alors qu'il est de plus en plus évident que les vaccins ne protègent pas contre les infections, les arguments en faveur de l'octroi de privilèges aux personnes vaccinées s'effondrent. Article originel : As Evidence Grows That Vaccines Do Not Protect Against Infection, the Case For Granting Privileges to the Vaccinated Collapses Par Will Jones Lockdown Sceptics, 6.07.21

La création d'une société à deux vitesses où les libertés et les opportunités dépendent du fait que vous ayez reçu ou non un nouveau vaccin (qui n'a pas été entièrement testé ou homologué) et que vous deviez révéler ce fait à des étrangers, n'a jamais été une approche saine du point de vue des libertés civiles. Mais à mesure que les preuves s'accumulent que les vaccins ne préviennent pas l'infection ou la transmission, les arguments médicaux contre ce nouvel apartheid médical s'effondrent également.

Les vaccins contre la Covid étaient à l'origine destinés à protéger les personnes vulnérables contre les maladies graves et les décès, après quoi la vie pouvait revenir à la normale. À un moment donné, cependant, une nouvelle idée est apparue : que tout le monde (y compris les enfants) devait être vacciné, non pas pour se protéger (leur risque était faible) mais pour fournir une protection supplémentaire aux personnes vulnérables. De même, l'idée est apparue que les personnes entièrement vaccinées devaient avoir des libertés que les personnes non vaccinées n'avaient pas, car elles n'étaient plus capables de transmettre le virus.



Il est de plus en plus évident que cette idée est erronée et que les vaccins n'empêchent pas véritablement l'infection ou la transmission, notamment des nouveaux variants. Hier, Lockdown Sceptics a fait état de nouvelles données en provenance d'Israël montrant que l'efficacité du vaccin Pfizer contre l'infection était tombée à 64 % pendant la vague actuelle de la Covid, contre 94 % le mois précédent. (L'efficacité contre les maladies graves s'est beaucoup mieux maintenue.) Public Health England a déjà signalé que l'efficacité du vaccin d'AstraZeneca était tombée à 60 % contre le variant Delta. Même ces nouveaux chiffres plus bas peuvent être surestimés, puisqu'Israël rapporte que 55% des nouveaux cas concernent des personnes entièrement vaccinées, et puisque 60% du pays est entièrement vacciné, cela suggère que les vaccins font très peu pour prévenir l'infection.

Des épidémies majeures ont également été observées dans des pays hautement vaccinés comme le Bahreïn, les Seychelles, les Maldives et le Chili.



Soulignant ce point, "Swiss Doctor" a mis en lumière un cas où "un Israélien vacciné a attrapé le variant indien à Londres, a infecté une autre personne vaccinée en Israël, qui a infecté une autre personne vaccinée, qui a infecté environ 80 étudiants lors d'une fête de lycée".

Pour certains, l'idée que les vaccins ne préviennent pas l'infection ou la transmission n'est pas surprenante. Comme l'a écrit Peter Doshi dans le BMJ en octobre, les essais n'ont pas été conçus pour l'établir. En outre, les vaccins ne produisent pas d'anticorps IgA des muqueuses, dont il a été démontré qu'ils jouent un rôle crucial dans la lutte contre l'infection aux premiers stades.

Il est temps que les gouvernements abandonnent l'idée que la vaccination offre une protection significative contre l'infection ou la transmission, et donc toute idée de vacciner des personnes pour en protéger d'autres, ou de conférer des privilèges aux vaccinés, y compris pour les voyages internationaux, comme s'ils n'allaient plus propager le virus.

Les pouvoirs publics devraient préciser que la vaccination est purement une protection personnelle, et donc aussi un choix personnel en ce qui concerne le risque personnel. Il n'existe aucune obligation sociale de se faire vacciner pour protéger les autres, aucun avantage à vacciner les enfants et aucune raison de restreindre les libertés et les possibilités des personnes non vaccinées ou de leur imposer des coûts supplémentaires tels que la quarantaine.

Certains diront que cet "échec" des vaccins signifie que nous devons maintenir les restrictions sous une forme ou une autre, peut-être indéfiniment. En effet, le plus alarmant est que le SAGE semble le croire. Dans un compte-rendu d'avril, publié cette semaine, les conseillers scientifiques déclarent : "Des mesures de référence permanentes et un changement de comportement soutenu à long terme seront nécessaires pour contrôler une résurgence des infections."

Le gouvernement a déjà concédé que les confinements locaux pourraient revenir avec de nouveaux variants qui échappent aux vaccins et qu'il a conservé des pouvoirs d'urgence pour cette raison.



Mais c'est la mauvaise conclusion. La conclusion correcte est qu'en vaccinant les personnes vulnérables, nous avons fait ce que nous pouvions pour les protéger. En effet, en imposant des restrictions à l'ensemble de la société depuis plus d'un an, nous sommes allés au-delà de ce qu'il est raisonnable d'imposer aux gens dans l'espoir de fournir une protection supplémentaire à certaines personnes. Maintenant qu'ils ont été vaccinés, nous devons revenir à la normale et mettre fin à l'état d'urgence, à toutes les restrictions, tant au niveau de la loi que des conseils, à toutes les restrictions sur les voyages internationaux, et cesser toute menace de réimposer des restrictions au niveau national ou local. Maintenant qu'il est clair que les vaccins ne préviennent pas de manière significative l'infection ou la transmission, nous devons mettre fin à toute suggestion de privilèges spéciaux pour les vaccinés, et à toute obligation de se faire vacciner pour protéger les autres.

Bien que les vaccins soient imparfaits, nous devons accepter que nous avons atteint la limite de ce qui peut raisonnablement être fait pour protéger les gens - même si nous devrions certainement faire plus d'efforts pour trouver et approuver des options de traitement efficaces, en particulier des médicaments bon marché et reconvertis comme l'ivermectine et la fluvoxamine, comme nous aurions dû le faire dès le début. Nous pouvons développer des rappels ciblant les nouveaux variants, mais comme les vaccins contre la grippe, ils auront probablement une efficacité limitée et il n'est pas raisonnable de maintenir les restrictions en attendant leur arrivée.

Il est temps d'accepter que nous avons fait tout ce que nous pouvions raisonnablement faire, et même plus, pour protéger les personnes vulnérables, et de recommencer à vivre comme un peuple libre.